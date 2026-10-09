В здании Европейского парламента в Страсбурге представили сатирическую статую президента США Дональда Трампа. Скульптура носит название «Оранжевая чума», а также известна как «Король несправедливости». Автор работы, датский художник Йенс Гальшиот, через образ обнажённого и позолоченного Трампа критикует его стремление к величию и политику, которая, по мнению организаторов выставки, создаёт проблемы для Европы.

В здании Европейского парламента в Страсбурге представили необычную скульптуру Дональда Трампа. Медная статуя высотой 2,6 метра изображает американского президента обнаженным. Ее назвали «Оранжевая чума», а второе название работы — «Король несправедливости». Скульптуру создал датский художник Йенс Гальшиот. На ней Трамп сидит на плечах другого мужчины, который значительно меньше его. Такой образ должен символизировать бремя, которое, по мнению автора, американский лидер перекладывает на других.

На платформе скульптуры разместили текст, объясняющий замысел работы. В нём Трамп предстаёт как «Оранжевая чума», которая якобы хочет помочь человеку, на чьих плечах сидит, но не готова отказаться от собственной выгоды. «С закрытыми глазами и весами в руках Оранжевая чума провозглашает: я сижу на спине человека. Он тонет под моим бременем. Я сделаю всё, чтобы помочь ей. Кроме того, чтобы слезть с её спины», — говорится в надписи.

Скульптуру покрыли сусальным золотом

По словам Гальшиота, статую покрыли 23-каратным сусальным золотом. Вдохновением для художника послужила сказка датского писателя Ганса Кристиана Андерсена «Новое платье короля». В этой истории правитель настолько стремится казаться величественным, что не замечает очевидного: он ходит голым. Художник использовал похожий образ, чтобы высмеять стремление Трампа к роскоши и демонстрации собственного величия.

«Подобно императору из сказки, он верит, что золото делает его величественным. Оно лишь делает его наготу более яркой», — отметил Гальшиот. Таким образом, позолота в работе имеет не только декоративное значение. Она является частью сатиры, которая противопоставляет внешний блеск реальному содержанию образа.

Почему выставку организовали в Европарламенте

Выставку профинансировал датский политик Пер Клаусен. Он пояснил, что акция призвана привлечь внимание к последствиям политики Трампа для европейских стран. По словам Клаусена, действия американского президента создают серьезные проблемы для Европы. Поэтому, по его мнению, европейцам нужно активнее обсуждать вопросы собственной безопасности и искать способы проводить независимую политику.

В частности, речь идет о том, чтобы Европа могла более самостоятельно защищать свои интересы и меньше зависела от решений Вашингтона. Скульптура стала способом привлечь внимание к этим вопросам с помощью провокационного художественного образа. В то же время работа представляет собой сатирическую интерпретацию автора и организаторов выставки, а не официальную позицию всех депутатов Европейского парламента. Об этом сообщает The Washington Post.

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