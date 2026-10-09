У Європарламенті показали оголену статую Трампа під назвою Помаранчева чума

У будівлі Європейського парламенту в Страсбурзі презентували сатиричну статую президента США Дональда Трампа. Скульптура має назву «Помаранчева чума», а також відома як «Король несправедливості». Автор роботи, данський художник Єнс Гальшіот, через образ оголеного й позолоченого Трампа критикує його прагнення до величі та політику, яка, на думку організаторів виставки, створює проблеми для Європи.

У будівлі Європейського парламенту в Страсбурзі показали незвичайну скульптуру Дональда Трампа. Мідна статуя заввишки 2,6 метра зображує американського президента оголеним. Її назвали «Помаранчева чума», а друга назва роботи — «Король несправедливості». Скульптуру створив данський художник Єнс Гальшіот. На ній Трамп сидить на плечах іншого чоловіка, який значно менший за нього. Такий образ має символізувати тягар, який, на думку автора, американський лідер перекладає на інших.

На платформі скульптури розмістили текст, що пояснює задум роботи. У ньому Трамп постає як «Помаранчева чума», яка нібито хоче допомогти людині, на чиїх плечах сидить, але не готова відмовитися від власної вигоди. «Із заплющеними очима та терезами в руках Помаранчева чума проголошує: я сиджу на спині людини. Вона тоне під моїм тягарем. Я зроблю все, щоб допомогти їй. Окрім того, щоб злізти з її спини», — йдеться в написі.

Скульптуру вкрили сусальним золотом

За словами Гальшіота, статую вкрили 23-каратним сусальним золотом. Натхненням для художника стала казка данського письменника Ганса Крістіана Андерсена «Нове вбрання короля». У цій історії правитель настільки прагне здаватися величним, що не помічає очевидного: він ходить голим. Художник використав схожий образ, щоб висміяти прагнення Трампа до розкоші та демонстрації власної величі.

«Подібно до імператора з казки, він вірить, що золото робить його величним. Воно лише робить його оголеність яскравішою», — зазначив Гальшіот. Таким чином, позолота в роботі має не лише декоративне значення. Вона є частиною сатири, яка протиставляє зовнішній блиск реальному змісту образу.

Чому виставку організували в Європарламенті

Виставку профінансував данський політик Пер Клаусен. Він пояснив, що акція має привернути увагу до наслідків політики Трампа для європейських країн. За словами Клаусена, дії американського президента створюють серйозні проблеми для Європи. Тому, на його думку, європейцям потрібно активніше обговорювати власну безпеку та шукати способи проводити незалежну політику.

Зокрема, йдеться про те, щоб Європа могла самостійніше захищати свої інтереси й менше залежала від рішень Вашингтона. Скульптура стала способом привернути увагу до цих питань через провокативний художній образ. Водночас робота є сатиричною інтерпретацією автора та організаторів виставки, а не офіційною позицією всіх депутатів Європейського парламенту. Про це повідомляє The Washington Post.

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