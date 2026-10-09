五角大楼计划直播尼达尔·哈桑死刑执行过程——Interia

五角大楼计划直播对前美国陆军少校尼达尔·哈桑执行死刑的过程。哈桑因在得克萨斯州胡德堡军事基地杀害13人而被判处死刑。该判决计划于2026年12月3日美国中部时间13时以行刑队枪决的方式执行。Interia报道。

据该媒体报道，美国总统唐纳德·特朗普应国防部长皮特·赫格塞思的请求批准执行该判决。胡德堡被确定为执行死刑的地点——2009年11月5日，哈桑曾在那里的一处为军人准备海外任务的培训中心开枪。

军事基地袭击事件

在枪击事件中，哈桑杀害了12名军人和1名陆军文职雇员，另有32人受伤。他在被拘捕时受伤，枪伤造成的脊柱损伤使他需要使用轮椅。

2013年8月，军事法庭裁定哈桑13项蓄意谋杀罪和32项谋杀未遂罪成立。他自行辩护，承认自己开枪，并拒绝发表结案陈词。军事审判小组一致判处他死刑。

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直播规则尚未明确

五角大楼尚未说明直播可能在哪个平台进行、哪些人可以观看，以及是否会实施年龄限制、信号延迟或防止复制视频的技术保护措施。此前，在美国，只有指定证人可以观看死刑执行过程，其中包括受害者亲属、律师、官员和媒体代表。

如果直播举行，这将成为美国首次面向大众直播合法执行死刑。该国上一次合法公开处决发生在1936年8月14日，地点位于肯塔基州欧文斯伯勒，当时雷尼·贝西厄在约2万人面前被绞死。

日期可能改变

公布的日期并非最终确定。2025年3月31日，美国最高法院拒绝审理哈桑的上诉后，他已完成在军事司法系统中的直接上诉程序。不过，他仍可向联邦民事法院提出人身保护令申请，并请求暂缓执行死刑。提交此类申请本身不会阻止执行死刑——还需要法院作出单独裁决。

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