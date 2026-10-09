Пентагон планирует транслировать казнь Нидаля Хасана — Interia

Пентагон планирует вести прямую трансляцию исполнения смертного приговора бывшему майору армии США Нидалю Хасану, осужденному за убийство 13 человек на военной базе Форт-Худ в Техасе. Приговор назначено привести в исполнение 3 декабря 2026 года в 13:00 по центральному времени США путем расстрела. Об этом сообщает Interia.

По данным издания, президент США Дональд Трамп утвердил исполнение приговора по просьбе министра обороны Пита Хегсета. Местом исполнения смертного приговора определили базу Форт-Худ — там 5 ноября 2009 года Хасан открыл огонь в центре подготовки военнослужащих к зарубежным миссиям.

Нападение на военной базе

Во время стрельбы Хасан убил 12 военнослужащих и гражданского сотрудника армии, еще 32 человека получили ранения. Он был ранен при задержании, а повреждение позвоночника после огнестрельных ранений привело к тому, что он передвигается в инвалидной коляске.

В августе 2013 года военный суд признал Хасана виновным по 13 пунктам предумышленного убийства и 32 пунктам покушения на убийство. Он представлял себя сам, признал, что стрелял, и отказался от заключительной речи. Военная коллегия единогласно приговорила его к смертной казни.

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Трансляция без определенных правил

Пентагон пока не сообщил, на какой платформе может состояться трансляция, кто получит к ней доступ и будут ли действовать возрастные ограничения, задержка сигнала или техническая защита от копирования видео. До сих пор за казнями в США могли наблюдать только назначенные свидетели, в том числе родственники жертв, адвокаты, должностные лица и представители СМИ.

Если трансляция состоится, она станет первой трансляцией законного исполнения смертного приговора для массовой аудитории в США. Последняя законная публичная казнь в стране состоялась 14 августа 1936 года в Оуэнсборо, штат Кентукки, когда Рейни Бетеа был повешен перед примерно 20 тысячами человек.

Дата может измениться

Объявленная дата не является окончательной. Хасан завершил прямое обжалование в системе военной юстиции после того, как Верховный суд США 31 марта 2025 года отказался рассматривать его жалобу. При этом он все еще может обратиться в федеральный гражданский суд с ходатайством habeas corpus и просить о приостановлении исполнения приговора. Подача такого ходатайства сама по себе не останавливает казнь — для этого требуется отдельное решение суда.

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