Pentagon planuje transmitować egzekucję Nidala Hasana — Interia

Pentagon planuje transmitować na żywo wykonanie wyroku śmierci na byłym majorze armii USA Nidalu Hasanie, skazanym za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie. Wykonanie wyroku zaplanowano na 3 grudnia 2026 roku o godz. 13:00 czasu centralnego USA przez rozstrzelanie. Informuje o tym Interia.

Według portalu prezydent USA Donald Trump zatwierdził wykonanie wyroku na prośbę sekretarza obrony Pete’a Hegsetha. Miejscem wykonania kary śmierci wyznaczono bazę Fort Hood — to tam 5 listopada 2009 roku Hasan otworzył ogień w centrum przygotowującym żołnierzy do misji zagranicznych.

Atak w bazie wojskowej

Podczas strzelaniny Hasan zabił 12 żołnierzy i cywilnego pracownika armii, a kolejne 32 osoby zostały ranne. Został ranny podczas zatrzymania, a uszkodzenie kręgosłupa po ranach postrzałowych sprawiło, że porusza się na wózku inwalidzkim.

W sierpniu 2013 roku sąd wojskowy uznał Hasana za winnego 13 zarzutów umyślnego zabójstwa i 32 zarzutów usiłowania zabójstwa. Reprezentował się sam, przyznał, że strzelał, i odmówił wygłoszenia mowy końcowej. Kolegium wojskowe jednomyślnie skazało go na karę śmierci.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Transmisja bez określonych zasad

Pentagon nie poinformował jeszcze, na jakiej platformie mogłaby odbyć się transmisja, kto miałby do niej dostęp ani czy obowiązywałyby ograniczenia wiekowe, opóźnienie sygnału lub techniczne zabezpieczenie przed kopiowaniem nagrania. Dotychczas egzekucje w USA mogli obserwować wyłącznie wyznaczeni świadkowie, w tym krewni ofiar, prawnicy, urzędnicy i przedstawiciele mediów.

Jeśli transmisja się odbędzie, będzie pierwszą transmisją zgodnego z prawem wykonania kary śmierci dla masowej publiczności w USA. Ostatnia zgodna z prawem publiczna egzekucja w kraju odbyła się 14 sierpnia 1936 roku w Owensboro w stanie Kentucky, gdy Rainey Bethea został powieszony na oczach około 20 tysięcy osób.

Data może się zmienić

Ogłoszona data nie jest ostateczna. Hasan zakończył bezpośrednią procedurę odwoławczą w wojskowym systemie sprawiedliwości po tym, jak 31 marca 2025 roku Sąd Najwyższy USA odmówił rozpatrzenia jego skargi. Nadal może jednak zwrócić się do federalnego sądu cywilnego z wnioskiem habeas corpus i wystąpić o wstrzymanie wykonania wyroku. Samo złożenie takiego wniosku nie wstrzymuje egzekucji — potrzebna jest odrębna decyzja sądu.

Czytaj nas na