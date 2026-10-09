Пентагон планує транслювати виконання смертного вироку Нідалу Хасану — Interia

Пентагон планує транслювати наживо виконання смертного вироку колишньому майору армії США Нідалу Хасану, засудженому за вбивство 13 людей на військовій базі Форт-Гуд у Техасі. Вирок призначили виконати 3 грудня 2026 року о 13:00 за центральним часом США через розстрільний взвод. Про це повідомляє Interia.

За даними видання, президент США Дональд Трамп затвердив виконання вироку на прохання міністра оборони Піта Гегсета. Місцем виконання смертного вироку визначили базу Форт-Гуд — там 5 листопада 2009 року Хасан відкрив вогонь у центрі підготовки військовослужбовців до закордонних місій.

Напад на військовій базі

Під час стрілянини Хасан убив 12 військових і цивільного працівника армії, ще 32 людини зазнали поранень. Він був поранений під час затримання, а пошкодження хребта після вогнепальних поранень призвело до того, що він пересувається на візку.

У серпні 2013 року військовий суд визнав Хасана винним за 13 пунктами умисного вбивства та 32 пунктами замаху на вбивство. Він представляв себе сам, визнав, що стріляв, і відмовився від заключної промови. Військова колегія одноголосно призначила йому смертну кару.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Трансляція без визначених правил

Пентагон поки не повідомив, на якій платформі може відбутися трансляція, хто матиме до неї доступ і чи діятимуть вікові обмеження, затримка сигналу або технічний захист від копіювання відео. Досі страти у США могли спостерігати лише визначені свідки, зокрема родичі жертв, адвокати, посадовці та представники медіа.

Якщо трансляція відбудеться, вона стане першою трансляцією законного виконання смертного вироку для масової аудиторії у США. Остання законна публічна страта в країні відбулася 14 серпня 1936 року в Овенсборо, штат Кентуккі, коли Рейні Бетею повісили перед приблизно 20 тисячами людей.

Дата може змінитися

Оголошена дата не є остаточною. Хасан завершив пряме оскарження у військовій системі правосуддя після того, як Верховний суд США 31 березня 2025 року відмовився розглядати його скаргу. Водночас він іще може звернутися до федерального цивільного суду з клопотанням habeas corpus та просити про зупинення виконання вироку. Подання такого клопотання саме по собі не зупиняє страту — для цього потрібне окреме рішення суду.

Читай нас у