Meta删除印度选举讽刺视频——半岛电视台

Meta在印度删除了单口喜剧演员布里杰什·贾（Brijesh Jha）的一段讽刺视频，视频内容涉及他及其家人被从西孟加拉邦选民名单中剔除。该视频于9月29日发布，获得170万次观看；两天后，Instagram以当地法律为由将其删除。半岛电视台报道。

贾在视频中称，印度首席选举专员加内什·库马尔（Gyanesh Kumar）根据由总理纳伦德拉·莫迪领导的印度人民党（BJP）的指示，剥夺了数百万选民的投票权。这名喜剧演员将讽刺歌曲被删除与当局对一项有关选民名单修订的新闻调查的反应联系起来。

围绕选民名单的争议

据《印度快报》报道，选举委员会三名成员中的两人至少14次正式反对库马尔与特别密集选民名单修订有关的关键决定。这一程序于去年6月启动，旨在识别已去世、重复或存疑的选民。

在审查中，超过1.3亿人被从名单中剔除——接近印度选民总数的14%。半岛电视台指出，被剔除者中绝大多数是穆斯林，他们通常不会投票给莫迪的印度教民族主义政党。反对派政治人士和批评者指责由莫迪政府任命的库马尔为BJP利益行事，并要求展开独立调查。

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抗议与内容封锁

这些信息公布后，印度爆发抗议活动，要求选举委员会主席辞职。在新德里，警方短暂拘留了反对派领袖拉胡尔·甘地以及其他试图前往选举委员会办公室的国大党代表。BJP回应称，反对党正试图更换政府，并攻击该国的民主和宪法机构。

今年2月，莫迪政府收紧了线上内容规则：平台在收到命令后三小时内，必须删除被政府机构或法院认定为非法的材料，而此前的期限为36小时。《印度快报》报道称，3月至7月期间，政府针对Instagram、Facebook和YouTube发布了近19.5万项内容封锁命令。政府否认了该报的报道，称大量发布内容中的一部分可能违法。

政治漫画家萨蒂什·阿查里亚（Satish Acharya）表示，他的Instagram账户在印度从9月28日至10月5日晚些时候一直遭封锁，他的数幅漫画被删除，其中包括三年前发布的作品。

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