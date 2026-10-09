在德国纽伦堡，南非律师纳瓦内瑟姆·纳维·皮莱在纽伦堡法院与朋友和同事在一起时，得知自己获得了2026年诺贝尔和平奖。她起初以为这是一个玩笑，并希望确认这则消息的真实性，TimesLIVE报道。

据该媒体报道，挪威诺贝尔委员会于周五宣布向皮莱颁奖。她因推动和平与国际法的工作而获奖，其中包括为追究犯下战争罪、危害人类罪和种族灭绝罪者的责任所作出的努力。

皮莱的反应

曾任联合国人权事务高级专员的皮莱表示，即使媒体已出现相关报道，她仍希望核实这一信息。她还强调，对于获得如此认可的人而言，公众支持的重要性。

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这位律师指出，她最近刚满85岁，但仍继续从事人权和国际法领域的工作。她还支持纽伦堡原则学院，该机构推动国际刑法以及对严重罪行追究责任的原则。

国际法律工作

皮莱是国际法院审理冈比亚诉缅甸案的特别法官，该案涉及针对罗兴亚人的种族灭绝指控。TimesLIVE还写道，她参与了近期一份关于加沙的报告的编写，该报告将当地情况描述为种族灭绝。

南非总统西里尔·拉马福萨祝贺皮莱获奖。他在一份声明中表示，她的工作加强了和平，并为南非及世界各地的人们带来了希望。

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