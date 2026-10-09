W Norymberdze w Niemczech południowoafrykańska prawniczka Navanethem Navi Pillay dowiedziała się o przyznaniu jej Pokojowej Nagrody Nobla za 2026 rok, gdy przebywała wśród przyjaciół i współpracowników w Sądzie Norymberskim. Początkowo pomyślała, że to żart, i chciała upewnić się, że wiadomość jest prawdziwa, informuje TimesLIVE.

Według publikacji Norweski Komitet Noblowski ogłosił przyznanie nagrody Pillay w piątek. Otrzymała ją za pracę na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego, w tym za wysiłki na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa.

Reakcja Pillay

Pillay, była wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka, powiedziała, że nawet po pojawieniu się doniesień w mediach chciała zweryfikować tę informację. Podkreśliła także znaczenie publicznego wsparcia dla osoby otrzymującej takie wyróżnienie.

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Prawniczka zaznaczyła, że niedawno skończyła 85 lat, jednak nadal pracuje w dziedzinie praw człowieka i prawa międzynarodowego. Wspiera również Akademię Zasad Norymberskich, która promuje międzynarodowe prawo karne i zasady odpowiedzialności za ciężkie zbrodnie.

Międzynarodowa działalność prawnicza

Pillay jest sędzią ad hoc Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Gambia przeciwko Mjanmie dotyczącej oskarżeń o ludobójstwo Rohingjów. TimesLIVE pisze również, że uczestniczyła w przygotowaniu niedawnego raportu o Gazie, w którym sytuację opisano jako ludobójstwo.

Prezydent RPA Cyril Ramaphosa pogratulował Pillay nagrody. W oświadczeniu powiedział, że jej praca wzmacniała pokój i dawała nadzieję ludziom w Republice Południowej Afryki oraz na całym świecie.

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