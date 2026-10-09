В Нюрнберге, Германия, южноафриканская юристка Наванетем Нави Пиллэй узнала о присуждении ей Нобелевской премии мира 2026 года, находясь среди друзей и коллег в Нюрнбергском суде. Сначала она подумала, что это шутка, и захотела удостовериться в правдивости новости, сообщает TimesLIVE.

По данным издания, Норвежский Нобелевский комитет объявил о награждении Пиллэй в пятницу. Премия была присуждена ей за работу по продвижению мира и международного права, в частности за усилия по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.

Реакция Пиллэй

Пиллэй, бывшая верховная комиссарка ООН по правам человека, сказала, что даже после появления сообщений в СМИ хотела проверить информацию. Она также подчеркнула важность общественной поддержки для человека, получающего такое признание.

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Юристка отметила, что недавно ей исполнилось 85 лет, однако она продолжает работать в сфере прав человека и международного права. Она также поддерживает Академию Нюрнбергских принципов, которая продвигает международное уголовное право и принципы ответственности за тяжкие преступления.

Международная правовая работа

Пиллэй является судьей ad hoc Международного суда ООН по делу Гамбия против Мьянмы, касающемуся обвинений в геноциде рохинджа. TimesLIVE также пишет, что она участвовала в подготовке недавнего доклада о Газе, в котором ситуацию описали как геноцид.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса поздравил Пиллэй с наградой. В заявлении он сказал, что ее работа укрепляла мир и давала надежду людям в Южной Африке и во всем мире.

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