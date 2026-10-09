Юристка Наві Піллей отримала Нобелівську премію миру — TimesLIVE

У Нюрнберзі, Німеччина, південноафриканська юристка Наванетем Наві Піллей дізналася про присудження їй Нобелівської премії миру 2026 року, коли перебувала серед друзів і колег у Нюрнберзькому суді. Спершу вона подумала, що це жарт, і захотіла пересвідчитися в правдивості новини, повідомляє TimesLIVE.

За даними видання, Норвезький Нобелівський комітет оголосив про нагородження Піллей у п’ятницю. Премію їй присудили за роботу з просування миру та міжнародного права, зокрема за зусилля щодо притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та геноциді.

Реакція Піллей

Піллей, колишня верховна комісарка ООН з прав людини, сказала, що навіть після появи повідомлень у медіа хотіла перевірити інформацію. Вона також наголосила на важливості суспільної підтримки для людини, яка отримує таке визнання.

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Юристка зазначила, що нещодавно їй виповнилося 85 років, однак вона продовжує працювати у сфері прав людини та міжнародного права. Вона також підтримує Академію Нюрнберзьких принципів, яка просуває міжнародне кримінальне право та принципи відповідальності за тяжкі злочини.

Міжнародна правова робота

Піллей є суддею ad hoc Міжнародного суду ООН у справі Гамбії проти М’янми щодо звинувачень у геноциді проти рохінджа. TimesLIVE також пише, що вона долучалася до підготовки недавньої доповіді про Газу, в якій ситуацію описали як геноцид.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса привітав Піллей із нагородою. У заяві він сказав, що її робота зміцнювала мир і давала надію людям у Південній Африці та в усьому світі.

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