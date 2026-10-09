加沙地带74.5%的建筑受损或被毁——《印度教徒报》

自2023年10月7日以来，巴勒斯坦加沙地带可能有245,981栋建筑受损或被毁。这占2023年10月7日前所有现存建筑的74.5%。俄勒冈州立大学Conflict Ecology地理空间实验室的卫星分析显示了这一点，《印度教徒报》援引了该分析。

卫星数据分析

该研究涵盖2023年10月7日至2026年8月3日期间。研究人员使用了258张Sentinel-1卫星雷达图像和建筑轮廓数据。分析基于12天的观测周期。

最北部的省份——北加沙省和加沙省——遭受的破坏最严重：当地87%的建筑受损或被毁。这些地区包括加沙市和贾巴利亚难民营等。

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停火后的损失

根据Conflict Ecology的估计，在2025年10月停火后设立的所谓“黄线”以色列控制一侧，记录到25,801栋建筑被毁或受损。在加沙地带其余地区，7,643栋建筑遭受新的损坏或毁坏。

联合国人道主义事务协调厅截至2026年9月30日的报告指出，92%的经评估商业和工业设施被毁或受损。道路网络中74%被毁，另有13%受损；88%的地面供水、环境卫生和医疗设施受损。根据这些数据，90%的能源基础设施被毁，其中包括配电网络。

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