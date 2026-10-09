У секторі Гази пошкоджено або зруйновано 74,5% будівель — The Hindu

У секторі Гази, Палестина, від 7 жовтня 2023 року, ймовірно, було пошкоджено або зруйновано 245 981 будівлю. Це становить 74,5% усіх споруд, які існували до 7 жовтня 2023 року, свідчить супутниковий аналіз геопросторової лабораторії Conflict Ecology при Орегонському державному університеті, який наводить The Hindu.

Аналіз супутникових даних

Дослідження охопило період від 7 жовтня 2023 року до 3 серпня 2026 року. Науковці використали 258 радарних зображень супутника Sentinel-1 і дані про контури будівель. Аналіз базувався на 12-денних періодах спостережень.

Найбільших руйнувань зазнали найпівнічніші губернаторства — Північна Газа та Газа: там пошкоджено або зруйновано 87% будівель. До цих районів належать, зокрема, місто Газа та табір біженців Джабалія.

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Пошкодження після перемир’я

За оцінкою Conflict Ecology, на контрольованому Ізраїлем боці так званої Жовтої лінії, встановленої після перемир’я у жовтні 2025 року, зафіксували руйнування або пошкодження 25 801 будівлі. На решті території сектору нових пошкоджень або руйнувань зазнали 7 643 будівлі.

У звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань станом на 30 вересня 2026 року зазначено, що зруйновано або пошкоджено 92% оцінених об’єктів торгівлі та промисловості. Також 74% дорожньої мережі зруйновано, ще 13% — пошкоджено; пошкоджено 88% наземних об’єктів водопостачання, санітарії та охорони здоров’я. За цими даними, зруйновано 90% енергетичної інфраструктури, зокрема мережі розподілу електроенергії.

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