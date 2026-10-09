W Strefie Gazy w Palestynie od 7 października 2023 roku prawdopodobnie uszkodzono lub zniszczono 245 981 budynków. Stanowi to 74,5% wszystkich obiektów, które istniały przed 7 października 2023 roku, wynika z analizy satelitarnej laboratorium geoprzes- trzennego Conflict Ecology na Uniwersytecie Stanowym Oregonu, cytowanej przez The Hindu.

Analiza danych satelitarnych

Badanie objęło okres od 7 października 2023 roku do 3 sierpnia 2026 roku. Naukowcy wykorzystali 258 radarowych zdjęć satelity Sentinel-1 oraz dane dotyczące obrysów budynków. Analiza opierała się na 12-dniowych okresach obserwacji.

Największe zniszczenia odnotowano w najbardziej na północ położonych gubernatorstwach — Północnej Gazie i Gazie: uszkodzono lub zniszczono tam 87% budynków. Do tych obszarów należą między innymi miasto Gaza i obóz dla uchodźców Dżabalija.

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Uszkodzenia po zawieszeniu broni

Według szacunków Conflict Ecology po kontrolowanej przez Izrael stronie tak zwanej Żółtej Linii, ustanowionej po zawieszeniu broni w październiku 2025 roku, odnotowano zniszczenie lub uszkodzenie 25 801 budynków. Na pozostałej części terytorium Strefy 7 643 budynki doznały nowych uszkodzeń lub zostały zniszczone.

W raporcie Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej według stanu na 30 września 2026 roku wskazano, że zniszczono lub uszkodzono 92% ocenionych obiektów handlowych i przemysłowych. Zniszczono także 74% sieci drogowej, a kolejne 13% uszkodzono; uszkodzono 88% naziemnych obiektów zaopatrzenia w wodę, sanitarnych i ochrony zdrowia. Według tych danych zniszczono 90% infrastruktury energetycznej, w tym sieci dystrybucji energii elektrycznej.

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