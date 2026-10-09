В секторе Газа, Палестина, с 7 октября 2023 года, предположительно, было повреждено или разрушено 245 981 здание. Это составляет 74,5% всех сооружений, существовавших до 7 октября 2023 года, свидетельствует спутниковый анализ геопространственной лаборатории Conflict Ecology при Университете штата Орегон, на который ссылается The Hindu.

Анализ спутниковых данных

Исследование охватило период с 7 октября 2023 года по 3 августа 2026 года. Ученые использовали 258 радиолокационных снимков спутника Sentinel-1 и данные о контурах зданий. Анализ основывался на 12-дневных периодах наблюдений.

Наибольшие разрушения пришлись на самые северные губернаторства — Северную Газу и Газу: там повреждено или разрушено 87% зданий. К этим районам относятся, в частности, город Газа и лагерь беженцев Джабалия.

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Повреждения после прекращения огня

По оценке Conflict Ecology, на контролируемой Израилем стороне так называемой Желтой линии, установленной после прекращения огня в октябре 2025 года, зафиксированы разрушение или повреждение 25 801 здания. На остальной территории сектора новые повреждения или разрушения получили 7 643 здания.

В докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов по состоянию на 30 сентября 2026 года указано, что разрушено или повреждено 92% оцененных объектов торговли и промышленности. Также разрушено 74% дорожной сети, еще 13% повреждено; повреждено 88% наземных объектов водоснабжения, санитарии и здравоохранения. Согласно этим данным, разрушено 90% энергетической инфраструктуры, в том числе сетей распределения электроэнергии.

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