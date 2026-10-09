Meta usunęła parodię o wyborach w Indiach — Al Jazeera

Firma Meta usunęła w Indiach parodystyczne wideo komika stand-upowego Brijesha Jhy poświęcone skreśleniu jego oraz członków jego rodziny z listy wyborców w stanie Bengal Zachodni. Wideo, opublikowane 29 września, zebrało 1,7 mln wyświetleń, a dwa dni później Instagram usunął je, powołując się na lokalne przepisy. Informuje o tym Al Jazeera.

W nagraniu Jha twierdził, że główny komisarz wyborczy Indii Gyanesh Kumar pozbawił prawa głosu miliony wyborców na polecenie Indyjskiej Partii Ludowej (BJP), której przewodzi premier Narendra Modi. Komik powiązał usunięcie parodystycznej piosenki z reakcją władz na dziennikarskie śledztwo dotyczące rewizji list wyborców.

Spory wokół list wyborców

Według Indian Express dwóch z trzech członków komisji wyborczej co najmniej 14 razy formalnie sprzeciwiało się kluczowym decyzjom Kumara związanym ze specjalną intensywną rewizją list wyborców. Procedurę tę rozpoczęto w czerwcu ubiegłego roku, aby wykryć zmarłych, zdublowanych lub budzących wątpliwości wyborców.

W ramach kontroli z list usunięto ponad 130 mln osób — niemal 14% ogólnej liczby wyborców w Indiach. Jak zauważa Al Jazeera, większość wykluczonych stanowili muzułmanie, którzy zazwyczaj nie głosują na hinduistyczną nacjonalistyczną partię Modiego. Politycy opozycji i krytycy oskarżyli Kumara, mianowanego przez rząd Modiego, o działania w interesie BJP i zażądali niezależnego śledztwa.

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Protesty i blokowanie treści

Po ujawnieniu tych informacji w Indiach rozpoczęły się protesty z żądaniem dymisji szefa komisji wyborczej. W Nowym Delhi policja na krótko zatrzymała lidera opozycji Rahula Gandhiego oraz innych przedstawicieli partii Kongres, którzy próbowali przejść do siedziby komisji wyborczej. BJP w odpowiedzi oświadczyła, że partie opozycyjne próbują zmienić rząd i atakują demokratyczne oraz konstytucyjne instytucje kraju.

W lutym rząd Modiego zaostrzył zasady dotyczące treści online: platformy muszą usuwać materiały uznane za nielegalne przez organ państwowy lub sąd w ciągu trzech godzin od otrzymania nakazu, zamiast poprzednich 36 godzin. Indian Express poinformował, że od marca do lipca rząd wydał prawie 195 tys. nakazów blokowania treści dla Instagrama, Facebooka i YouTube’a. Rząd odrzucił doniesienia gazety, twierdząc, że część dużej liczby publikacji może być nielegalna.

Karykaturzysta polityczny Satish Acharya powiedział, że jego konto na Instagramie w Indiach było zablokowane od 28 września do późnego wieczora 5 października, a kilka jego karykatur, w tym opublikowanych nawet trzy lata temu, usunięto.

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