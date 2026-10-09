W Genewie w Szwajcarii Unia Europejska nazwała „głęboko godnymi ubolewania” plany Stanów Zjednoczonych dotyczące nałożenia sankcji na Międzynarodowy Trybunał Karny. Komisja Europejska potwierdziła poparcie dla niezależności trybunału i jego pracy, podaje Anadolu Agency.

Wsparcie dla pracy MTK

W oświadczeniu Komisja Europejska wskazała, że UE konsekwentnie wspiera MTK. Blok zobowiązał się do ścisłej współpracy z trybunałem, aby mógł on nadal skutecznie wykonywać swoje funkcje.

Unia Europejska zapowiedziała również współpracę ze 125 państwami stronami Statutu Rzymskiego, który jest traktatem założycielskim trybunału. Za cel wskazano ochronę niezależności MTK i jego ważnej misji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwość dialogu

UE zwróciła uwagę, że sankcje nie wejdą w życie jeszcze przez sześć miesięcy, dlatego jej zdaniem pozostaje możliwość dialogu z Waszyngtonem. Blok oświadczył, że jest gotowy podjąć niezbędne działania, aby MTK mógł badać i ścigać zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości, a także chronić interesy podmiotów z UE na jednolitym rynku.

Reakcja Unii Europejskiej nastąpiła po oświadczeniu sekretarza stanu USA Marco Rubio o nowych sankcjach przeciwko trybunałowi. Rubio zagroził zakończeniem działalności MTK, jeśli nie zaprzestanie on działań, które nazwał groźbami.

Czytaj nas na