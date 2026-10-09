ЄС розкритикував наміри США запровадити санкції проти МКС — Anadolu Agency

У Женеві, Швейцарія, Європейський Союз назвав «глибоко прикрими» наміри Сполучених Штатів запровадити санкції проти Міжнародного кримінального суду. Єврокомісія підтвердила підтримку незалежності суду та його роботи, повідомляє Anadolu Agency.

Підтримка роботи МКС

У заяві Єврокомісії зазначили, що ЄС був послідовним прихильником МКС. Блок пообіцяв тісно співпрацювати із судом, аби той міг і надалі ефективно виконувати свої функції.

Євросоюз також заявив про співпрацю зі 125 державами — учасницями Римського статуту, який є установчим договором суду. Метою назвали захист незалежності МКС та його важливої місії.

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Можливість для діалогу

ЄС звернув увагу, що санкції не набудуть чинності ще протягом шести місяців, тому, на його думку, залишається можливість для діалогу з Вашингтоном. У блоці заявили про готовність ужити необхідних заходів, щоб МКС міг розслідувати та переслідувати воєнні злочини і злочини проти людяності, а також захистити інтереси операторів ЄС на єдиному ринку.

Реакція Євросоюзу пролунала після заяви державного секретаря США Марко Рубіо про нові санкції проти суду. Рубіо пригрозив припинити роботу МКС, якщо той не припинить дій, які він назвав погрозами.

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