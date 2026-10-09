В Женеве, Швейцария, Европейский союз назвал «глубоко прискорбными» намерения Соединенных Штатов ввести санкции против Международного уголовного суда. Еврокомиссия подтвердила поддержку независимости суда и его работы, сообщает Anadolu Agency.

Поддержка работы МУС

В заявлении Еврокомиссии отметили, что ЕС был последовательным сторонником МУС. Блок пообещал тесно сотрудничать с судом, чтобы тот мог и дальше эффективно выполнять свои функции.

Европейский союз также заявил о сотрудничестве со 125 государствами — участниками Римского статута, который является учредительным договором суда. Целью назвали защиту независимости МУС и его важной миссии.

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Возможность для диалога

ЕС обратил внимание, что санкции не вступят в силу еще в течение шести месяцев, поэтому, по его мнению, остается возможность для диалога с Вашингтоном. В блоке заявили о готовности принять необходимые меры, чтобы МУС мог расследовать и преследовать военные преступления и преступления против человечности, а также защитить интересы операторов ЕС на едином рынке.

Реакция Европейского союза прозвучала после заявления государственного секретаря США Марко Рубио о новых санкциях против суда. Рубио пригрозил прекратить работу МУС, если тот не прекратит действия, которые он назвал угрозами.

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