Видео: Ночью дроны и воздушные шары заблокировали работу аэропортов в Москве

В ночь на 10 октября дроны и воздушные шары с подвесными устройствами задержали в Москве около 300 авиарейсов. Несколько самолетов специального летного отряда «Россия», который перевозит первых лиц и высокопоставленных чиновников, кружили над Москвой вечером 9 октября из-за угрозы атаки украинских беспилотников.



Некоторые российские пассажиры жаловались, что уже сутки находятся в аэропорту и не могут никуда вылететь.

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Другие штурмовали здание аэропорта, которое было переполнено пассажирами.

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Издание «Медуза» сообщает, что пять самолетов эскадрильи «Россия» сразу не смогли приземлиться в Москве. По крайней мере три из них возвращались из Туркменистана, где российский диктатор Вова Путин принимал участие в саммите СНГ, на что обратили внимание сразу несколько российских изданий и Telegram-каналов. Это три Ил-96 — такие используются для перелётов президента.

9 октября около 15:40 во всех аэропортах Москвы ввели ограничения. К 18:40 их полностью отменили. По оценкам издания «Осторожно, новости», из-за ограничений было задержано более 200 рейсов, отменено более сотни.

Напомним, что в ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону.

В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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