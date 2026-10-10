Відео: Вночі дрони та повітряні кулі заблокували роботу аеропортів у Москві

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За ніч 10 жовтня дрони та повітряні кулі з підвісами затримали у Москві близько 300 авіарейсів. Декілька літаків спеціального льотного загону «Росія», який перевозить перших осіб та високопосадовців, кружляли над Москвою ввечері 9 жовтня через загрозу атаки українських безпілотників.



Деякі російські пасажири скаржилися, що вже добу знаходять в аеропорту та не можуть нікуди вилетіти.

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Інші штурмували будівлю аеропорту, який був переповнений пасажирами.

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Видання «Медуза» повідомляє, що п'ять літаків загону «Росія» одразу не змогли приземлитися у Москві. Щонайменше три з них поверталися з Туркменістану, де російський диктатор Вова Путін брав участь у саміті СНД, звернули увагу одразу кілька російських видань та телеграм-каналів. Це три Іл-96 — такі використовуються для перельотів президента.

9 жовтня близько 15:40 у всіх аеропортах Москви запровадили обмеження. До 18.40 їх повністю скасували. За оцінками видання «Обережно, новини», на тлі обмежень було затримано понад 200 рейсів, скасовано більше сотні.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували російський НПЗ у Ростові-на-Дону.

У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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