В Турции с 1 ноября вступит в силу запрет на использование социальных сетей лицами младше 15 лет. Об этом сообщает Dawn.

Требования к платформам

Официальный вестник Турции опубликовал решение после того, как парламент в апреле принял соответствующий закон. Документ обязывает поставщиков социальных сетей принимать необходимые технические и административные меры для защиты молодежи, в частности проверять возраст пользователей.

Закон также предусматривает, что детям нельзя предлагать услуги, которые, вероятно, вызывают зависимость.

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Ограничения для несовершеннолетних

Турция присоединилась к странам, которые вводят законодательные ограничения, чтобы защитить детей и подростков от вредного влияния онлайн-платформ. Австралия уже ввела ограничения на использование социальных сетей детьми, а Великобритания и Франция работают над аналогичными шагами.

Такие меры направлены на противодействие цифровым рискам, среди которых зависимость от экранов, недостаток сна, буллинг и расстройства пищевого поведения. В то же время правозащитные группы жаловались на ограничения свободы выражения мнений в Турции, которые, по их словам, затрагивают ЛГБТК-сообщества, медиа и политическую оппозицию. В последние недели в стране также заблокировали многочисленные аккаунты в социальных сетях.

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