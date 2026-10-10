У Туреччині з 1 листопада заборонять соцмережі для осіб молодших за 15 років — Dawn

У Туреччині з 1 листопада набуде чинності заборона на користування соціальними мережами для осіб, молодших за 15 років. Про це повідомляє Dawn.

Вимоги до платформ

Державний вісник Туреччини опублікував рішення після того, як парламент у квітні ухвалив відповідний закон. Документ зобов’язує постачальників соціальних мереж вживати необхідних технічних і адміністративних заходів для захисту молоді, зокрема перевіряти вік користувачів.

Закон також передбачає, що дітям не можуть пропонувати послуги, які ймовірно викликають залежність.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обмеження для неповнолітніх

Туреччина приєдналася до країн, які запроваджують законодавчі обмеження, щоб захистити дітей і підлітків від шкідливого впливу онлайн-платформ. Австралія вже ввела обмеження на користування соціальними мережами для дітей, а Велика Британія та Франція працюють над подібними кроками.

Такі заходи мають на меті протидіяти цифровим ризикам, серед яких залежність від екранів, нестача сну, булінг і розлади харчової поведінки. Водночас правозахисні групи скаржилися на обмеження свободи висловлювання в Туреччині, які, за їхніми словами, зачіпають ЛГБТК-спільноти, медіа та політичну опозицію. Останніми тижнями в країні також заблокували численні акаунти у соціальних мережах.

Читай нас у