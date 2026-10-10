W Turcji 1 listopada wejdzie w życie zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 15. roku życia. Informuje o tym Dawn.

Wymogi dla platform

Turecki Dziennik Urzędowy opublikował decyzję po tym, jak parlament przyjął odpowiednią ustawę w kwietniu. Dokument zobowiązuje dostawców mediów społecznościowych do podjęcia niezbędnych środków technicznych i administracyjnych w celu ochrony młodzieży, w tym do weryfikacji wieku użytkowników.

Ustawa przewiduje również, że dzieciom nie można oferować usług, które prawdopodobnie powodują uzależnienie.

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Ograniczenia dla nieletnich

Turcja dołączyła do państw, które wprowadzają ograniczenia ustawowe, aby chronić dzieci i nastolatków przed szkodliwym wpływem platform internetowych. Australia już wprowadziła ograniczenia dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci, a Wielka Brytania i Francja pracują nad podobnymi krokami.

Takie środki mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniom cyfrowym, w tym uzależnieniu od ekranów, niedoborowi snu, bullyingowi i zaburzeniom odżywiania. Jednocześnie grupy obrony praw człowieka skarżyły się na ograniczenia wolności wypowiedzi w Turcji, które, jak twierdzą, dotykają społeczności LGBTQ, mediów i opozycji politycznej. W ostatnich tygodniach w kraju zablokowano również liczne konta w mediach społecznościowych.

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