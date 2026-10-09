Meta удалила пародию о выборах в Индии — Al Jazeera

Компания Meta удалила в Индии пародийное видео стендап-комика Бриджеша Джхи, посвященное исключению его и членов его семьи из списка избирателей в штате Западная Бенгалия. Видео, опубликованное 29 сентября, набрало 1,7 млн просмотров, а через два дня Instagram удалил его со ссылкой на местное законодательство. Об этом сообщает Al Jazeera.

В ролике Джха утверждал, что главный избирательный комиссар Индии Гьянeш Кумар лишил права голоса миллионы избирателей по указанию Бхаратия джаната парти (BJP), которую возглавляет премьер-министр Нарендра Моди. Комик связал удаление песни-пародии с реакцией властей на журналистское расследование о пересмотре списков избирателей.

Споры вокруг списков избирателей

По данным Indian Express, двое из трех членов избирательной комиссии как минимум 14 раз формально возражали против ключевых решений Кумара, связанных со специальным интенсивным пересмотром списков избирателей. Эта процедура была начата в июне прошлого года для выявления умерших, дублирующихся или сомнительных избирателей.

В рамках проверки из списков исключили более 130 млн человек — почти 14% от общего числа избирателей Индии. Как отмечает Al Jazeera, большую часть исключенных составляли мусульмане, которые обычно не голосуют за индуистскую националистическую партию Моди. Оппозиционные политики и критики обвинили Кумара, назначенного правительством Моди, в действиях в интересах BJP и потребовали независимого расследования.

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Протесты и блокировка контента

После обнародования этих сведений в Индии начались протесты с требованием отставки главы избирательной комиссии. В Нью-Дели полиция ненадолго задержала лидера оппозиции Рахула Ганди и других представителей партии «Конгресс», которые пытались пройти к офису избирательной комиссии. BJP в ответ заявила, что оппозиционные партии пытаются сменить правительство и атакуют демократические и конституционные институты страны.

В феврале правительство Моди ужесточило правила в отношении онлайн-контента: платформы должны удалять материалы, которые государственный орган или суд признал незаконными, в течение трех часов после получения предписания вместо прежних 36 часов. Indian Express сообщила, что с марта по июль правительство выдало почти 195 тыс. приказов о блокировке контента для Instagram, Facebook и YouTube. Правительство отвергло сообщение газеты, заявив, что часть большого объема публикаций может быть незаконной.

Политический карикатурист Сатиш Ачарья рассказал, что в Индии с 28 сентября до позднего вечера 5 октября был заблокирован его аккаунт в Instagram, а несколько его карикатур, в том числе опубликованных до трех лет назад, были удалены.

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