W USA Marynarka Wojenna przekazała firmie Shield AI dodatkowe 150 mln dolarów na rozwój X-BAT — autonomicznego samolotu bojowego z pionowym startem i lądowaniem. Firma planuje również zainwestować na tym etapie kolejne 150 mln dolarów własnych środków, dzięki czemu łączna wartość ogłoszonych inwestycji w program wyniesie 400 mln dolarów, informuje AeroTime.

Przygotowania do eksportu

Nowe finansowanie przekazano za pośrednictwem programu Departamentu Obrony USA Defense Exportability Features. Zakłada on opracowanie rozwiązań technologicznych, które umożliwią sprzedaż uzbrojenia sojusznikom USA bez ujawniania wrażliwych amerykańskich technologii. Uczestnicy programu zazwyczaj muszą samodzielnie pokryć co najmniej połowę kosztów.

Shield AI nie wskazała jeszcze potencjalnych zagranicznych klientów X-BAT, ale już przygotowuje bazę produkcyjną i serwisową za granicą. Firma zawarła porozumienie z grecką grupą infrastrukturalną GEK TERNA w sprawie zbadania możliwości produkcji komponentów, montażu samolotów i utworzenia obiektów obsługi technicznej w Grecji. Strony chcą przekształcić ten kraj w regionalne centrum wsparcia operatorów X-BAT w Europie Południowo-Wschodniej i we wschodniej części Morza Śródziemnego.

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Samolot dla okrętów i odległych baz

Wcześniejsze 50 mln dolarów Marynarka Wojenna USA przyznała Shield AI w sierpniu 2026 roku w ramach programu Runway Independent Maritime Expeditionary Strike. Wówczas firma również dodała 50 mln dolarów własnego finansowania. Program przewiduje stworzenie bezzałogowych statków powietrznych zdolnych przenosić amunicję klasy 1000 funtów na odległość co najmniej 1400 mil morskich, czyli około 2600 kilometrów.

Zgodnie z koncepcją Shield AI, X-BAT będzie mógł operować z mniejszych okrętów, w tym niszczycieli typu Arleigh Burke, a także z odległych baz i wysp. Firma rozważa również wykorzystanie samolotu na lotniskowcach i uniwersalnych okrętach desantowych. Shield AI deklaruje dla X-BAT promień bojowy wynoszący 1000 mil morskich, czyli 1852 kilometry, oraz wewnętrzne komory uzbrojenia dla broni o masie do 2000 funtów.

Nad pierwszym egzemplarzem testowym pracuje około 500 inżynierów Shield AI i jej dostawców, w tym GE Aerospace. Samolot ma otrzymać silnik F110 oraz oprogramowanie Hivemind do autonomicznego lotu, także w warunkach zakłócenia sygnałów GPS lub łączności. Firma przeprowadziła już uruchomienie silnika, sprawdziła system sterowania wektorem ciągu i zakończyła testy aerodynamiczne komór uzbrojenia. Shield AI oczekuje, że próby w locie X-BAT rozpoczną się do końca 2026 roku.

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