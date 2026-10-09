ВМС США виділили ще $150 млн на розробку автономного бойового літака із ШІ — AeroTime

У США ВМС надали компанії Shield AI додаткові 150 млн доларів на розробку X-BAT — автономного бойового літака з вертикальним зльотом і посадкою. Компанія також планує вкласти у цей етап ще 150 млн доларів власних коштів, тож загальний обсяг оголошених інвестицій у програму становитиме 400 млн доларів, повідомляє AeroTime.

Підготовка до експорту

Нове фінансування надійшло через програму Міністерства оборони США Defense Exportability Features. Вона передбачає розроблення технологічних рішень, які дадуть змогу продавати озброєння союзникам США без розкриття чутливих американських технологій. Учасники програми зазвичай мають самостійно покривати щонайменше половину витрат.

Shield AI ще не назвала потенційних іноземних замовників X-BAT, однак уже готує виробничу та сервісну базу за кордоном. Компанія уклала угоду з грецькою інфраструктурною групою GEK TERNA щодо вивчення можливостей виробництва компонентів, складання літаків і створення об'єктів технічного обслуговування у Греції. Сторони хочуть перетворити країну на регіональний центр підтримки операторів X-BAT у Південно-Східній Європі та Східному Середземномор'ї.

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Літак для кораблів і віддалених баз

Попередні 50 млн доларів ВМС США виділили Shield AI в серпні 2026 року в межах програми Runway Independent Maritime Expeditionary Strike. Тоді компанія також додала 50 млн доларів власного фінансування. Програма передбачає створення безпілотних літальних апаратів, здатних нести боєприпаси класу 1000 фунтів на відстань щонайменше 1400 морських миль, або близько 2600 кілометрів.

За задумом Shield AI, X-BAT зможе діяти з менших кораблів, зокрема есмінців класу Arleigh Burke, а також із віддалених баз та островів. Компанія також розглядає використання літака на авіаносцях та універсальних десантних кораблях. Shield AI заявляє для X-BAT бойовий радіус 1000 морських миль, або 1852 кілометри, та внутрішні відсіки для озброєння масою до 2000 фунтів.

Над першим тестовим зразком працюють близько 500 інженерів Shield AI та її постачальників, серед яких GE Aerospace. Літак має отримати двигун F110 і програмне забезпечення Hivemind для автономного польоту, зокрема в умовах порушення GPS-сигналів або зв'язку. Компанія вже провела запуск двигуна, перевірила систему керування вектором тяги та завершила аеродинамічні випробування відсіків озброєння. Shield AI очікує, що льотні випробування X-BAT почнуться до кінця 2026 року.

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