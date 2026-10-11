Китай відкинув заяви про недооціненість юаня — The Express Tribune

Народний банк Китаю заявив, що юань не є недооціненим, а країна не має потреби чи наміру послаблювати національну валюту для здобуття торговельних переваг. У заяві від 8 жовтня регулятор наголосив, що курс юаня формується в межах режиму керованого плавання залежно від попиту і пропозиції з орієнтиром на кошик валют, повідомляє The Express Tribune.

Центробанк КНР заявив, що зберігатиме визначальну роль ринкових чинників у курсоутворенні, однак може протидіяти надмірній короткостроковій волатильності, яка загрожує фінансовій стабільності. У відомстві також зазначили, що не встановлюють цільового обмінного курсу і не втручаються, щоб змінити його довгостроковий напрям. За твердженням банку, регулярні валютні інтервенції припинили після 2017 року.

Аргументи щодо експорту

У Пекіні пов’язали зростання експорту не з ослабленням валюти, а з промисловою конкурентоспроможністю, розвиненими ланцюгами постачання, інфраструктурою, кваліфікованою робочою силою та інвестиціями в дослідження й інновації. Регулятор заявив, що Китай ніколи не вдаватиметься до конкурентної девальвації.

За даними Народного банку Китаю, після реформи липня 2005 року юань зміцнився з 8,27 до приблизно 6,7 за долар США, або приблизно на 23%. Номінальний ефективний курс валюти зріс більш ніж на 50%, а реальний ефективний курс — на 35%, зазначив регулятор із посиланням на оцінки Банку міжнародних розрахунків.

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Банк також повідомив, що з 2025 року юань сукупно зміцнився приблизно на 9% до долара, попри посилення американської валюти та зростання прибутковості казначейських облігацій США у 2026 році. Водночас регулятор визнав, що подальша динаміка юаня є невизначеною через економічні, фінансові та геополітичні чинники.

Дані та прозорість

Народний банк Китаю заявив, що влада може застосовувати макропруденційні інструменти у разі різких короткострокових коливань, зокрема раптового послаблення юаня. Прямі інтервенції, за його версією, можливі лише за екстремальних обставин для обмеження надмірних ринкових коливань.

Регулятор також пообіцяв розширити прозорість валютної статистики. Китай звітує перед Міжнародним валютним фондом за Спеціальним стандартом поширення даних із 2016 року, а з 2027 року планує надавати МВФ додаткові дані, пов’язані з валютним ринком.

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