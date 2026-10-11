Ludowy Bank Chin oświadczył, że juan nie jest niedowartościowany, a kraj nie ma potrzeby ani zamiaru osłabiać swojej waluty narodowej w celu uzyskania korzyści handlowych. W oświadczeniu z 8 października regulator podkreślił, że kurs juana kształtuje się w ramach systemu płynnego kursu zarządzanego, w zależności od podaży i popytu, z odniesieniem do koszyka walut, informuje The Express Tribune.

Bank centralny Chin oświadczył, że zachowa decydującą rolę czynników rynkowych w kształtowaniu kursu, lecz może przeciwdziałać nadmiernej krótkoterminowej zmienności zagrażającej stabilności finansowej. Urząd zaznaczył również, że nie ustala docelowego kursu walutowego ani nie interweniuje, aby zmienić jego długoterminowy kierunek. Według banku regularne interwencje walutowe zakończyły się po 2017 roku.

Argumenty dotyczące eksportu

W Pekinie wzrost eksportu powiązano nie z osłabieniem waluty, lecz z konkurencyjnością przemysłową, rozwiniętymi łańcuchami dostaw, infrastrukturą, wykwalifikowaną siłą roboczą oraz inwestycjami w badania i innowacje. Regulator oświadczył, że Chiny nigdy nie uciekną się do konkurencyjnej dewaluacji.

Według danych Ludowego Banku Chin po reformie z lipca 2005 roku juan umocnił się z 8,27 do około 6,7 za dolara amerykańskiego, czyli o około 23%. Nominalny efektywny kurs waluty wzrósł o ponad 50%, a realny efektywny kurs — o 35%, podał regulator, powołując się na szacunki Banku Rozrachunków Międzynarodowych.

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Bank poinformował również, że od 2025 roku juan umocnił się łącznie o około 9% wobec dolara, mimo umocnienia waluty amerykańskiej i wzrostu rentowności obligacji skarbowych USA w 2026 roku. Jednocześnie regulator przyznał, że dalsza dynamika juana jest niepewna z powodu czynników gospodarczych, finansowych i geopolitycznych.

Dane i przejrzystość

Ludowy Bank Chin oświadczył, że władze mogą stosować narzędzia makroostrożnościowe w przypadku gwałtownych krótkoterminowych wahań, w tym nagłego osłabienia juana. Według banku bezpośrednie interwencje są możliwe wyłącznie w ekstremalnych okolicznościach, aby ograniczyć nadmierne wahania rynkowe.

Regulator zapowiedział również zwiększenie przejrzystości statystyk walutowych. Chiny raportują do Międzynarodowego Funduszu Walutowego zgodnie ze Specjalnym Standardem Upowszechniania Danych od 2016 roku, a od 2027 roku planują przekazywać MFW dodatkowe dane związane z rynkiem walutowym.

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