Народный банк Китая заявил, что юань не является недооцененным, а страна не имеет потребности или намерения ослаблять национальную валюту для получения торговых преимуществ. В заявлении от 8 октября регулятор подчеркнул, что курс юаня формируется в рамках режима управляемого плавания в зависимости от спроса и предложения с ориентиром на корзину валют, сообщает The Express Tribune.

Центральный банк КНР заявил, что будет сохранять определяющую роль рыночных факторов в курсообразовании, однако может противодействовать чрезмерной краткосрочной волатильности, угрожающей финансовой стабильности. В ведомстве также отметили, что не устанавливают целевой обменный курс и не вмешиваются, чтобы изменить его долгосрочное направление. По утверждению банка, регулярные валютные интервенции прекратились после 2017 года.

Аргументы относительно экспорта

В Пекине связали рост экспорта не с ослаблением валюты, а с промышленной конкурентоспособностью, развитыми цепочками поставок, инфраструктурой, квалифицированной рабочей силой и инвестициями в исследования и инновации. Регулятор заявил, что Китай никогда не прибегнет к конкурентной девальвации.

По данным Народного банка Китая, после реформы июля 2005 года юань укрепился с 8,27 до примерно 6,7 за доллар США, или примерно на 23%. Номинальный эффективный курс валюты вырос более чем на 50%, а реальный эффективный курс — на 35%, отметил регулятор со ссылкой на оценки Банка международных расчетов.

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Банк также сообщил, что с 2025 года юань в совокупности укрепился примерно на 9% к доллару, несмотря на укрепление американской валюты и рост доходности казначейских облигаций США в 2026 году. В то же время регулятор признал, что дальнейшая динамика юаня остается неопределенной из-за экономических, финансовых и геополитических факторов.

Данные и прозрачность

Народный банк Китая заявил, что власти могут применять макропруденциальные инструменты в случае резких краткосрочных колебаний, в частности внезапного ослабления юаня. Прямые интервенции, по его версии, возможны лишь при экстремальных обстоятельствах для ограничения чрезмерных рыночных колебаний.

Регулятор также пообещал расширить прозрачность валютной статистики. Китай отчитывается перед Международным валютным фондом по Специальному стандарту распространения данных с 2016 года, а с 2027 года планирует предоставлять МВФ дополнительные данные, связанные с валютным рынком.

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