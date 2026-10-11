中国人民银行表示，人民币并未被低估，中国既没有必要，也无意通过削弱本币来获取贸易优势。该监管机构在10月8日的声明中强调，人民币汇率在以市场供求为基础、参考一篮子货币的有管理浮动汇率制度下形成，据《快报论坛报》报道。

中国央行表示，将保持市场因素在汇率形成中的决定性作用，但可能会应对威胁金融稳定的过度短期波动。该机构还表示，不设定目标汇率，也不会干预以改变汇率的长期方向。该行称，常规外汇干预已在2017年后停止。

有关出口的论点

北京将出口增长归因于工业竞争力、完善的供应链、基础设施、熟练劳动力以及对研发和创新的投资，而非货币走弱。监管机构表示，中国绝不会采取竞争性贬值。

根据中国人民银行的数据，在2005年7月改革后，人民币兑美元从8.27升值至约6.7，升值幅度约为23%。该监管机构援引国际清算银行的估算称，人民币名义有效汇率上涨超过50%，实际有效汇率上涨35%。

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该行还表示，自2025年以来，人民币兑美元累计升值约9%，尽管2026年美元走强且美国国债收益率上升。同时，监管机构承认，由于经济、金融和地缘政治因素，人民币未来走势仍存在不确定性。

数据与透明度

中国人民银行表示，在发生剧烈的短期波动时，包括人民币突然走弱，当局可以使用宏观审慎工具。该行认为，直接干预仅可能在极端情况下实施，以限制过度的市场波动。

监管机构还承诺提高外汇统计数据的透明度。中国自2016年以来一直按照特别数据传播标准向国际货币基金组织报告，并计划从2027年起向国际货币基金组织提供与外汇市场相关的额外数据。

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