在美国，海军向Shield AI公司额外提供了1.5亿美元，用于开发X-BAT——一款具备垂直起降能力的自主作战飞机。该公司还计划在这一阶段投入另外1.5亿美元自有资金，因此该项目已宣布投资总额将达到4亿美元，AeroTime报道。

为出口做准备

这笔新资金通过美国国防部的Defense Exportability Features项目提供。该项目 предусматривает开发技术解决方案，使武器能够在不披露敏感美国技术的情况下出售给美国盟友。项目参与者通常必须自行承担至少一半的费用。

Shield AI尚未点名X-BAT的潜在外国客户，但已在海外准备生产和服务基础设施。该公司与希腊基础设施集团GEK TERNA签署协议，研究在希腊生产零部件、组装飞机以及建立维修设施的可能性。双方希望将该国打造为支持东南欧和东地中海地区X-BAT运营商的区域中心。

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用于舰艇和偏远基地的飞机

美国海军此前于2026年8月在Runway Independent Maritime Expeditionary Strike项目框架内向Shield AI拨付了5000万美元。当时，该公司也增加了5000万美元自有资金。该项目 предусматривает制造能够将1000磅级弹药运送至至少1400海里的无人机，约合2600公里。

按照Shield AI的设想，X-BAT将能够从较小的舰艇上行动，包括阿利·伯克级驱逐舰，也可从偏远基地和岛屿起飞。该公司还在考虑将这款飞机用于航空母舰和两栖攻击舰。Shield AI称，X-BAT的作战半径为1000海里，即1852公里，并配备可容纳重量最高2000磅武器的内部武器舱。

包括GE Aerospace在内的Shield AI及其供应商约500名工程师正在研制首架测试样机。该飞机将配备F110发动机和用于自主飞行的Hivemind软件，包括在GPS信号或通信受干扰的条件下飞行。该公司已完成发动机启动、推力矢量控制系统测试，以及武器舱空气动力学测试。Shield AI预计，X-BAT的飞行测试将在2026年底前开始。

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