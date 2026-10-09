ВМС США выделили еще $150 млн на разработку автономного боевого самолета из ИИ

В США ВМС предоставили компании Shield AI дополнительные 150 млн долларов на разработку X-BAT — автономного боевого самолета с вертикальными взлетом и посадкой. Компания также планирует вложить в этот этап еще 150 млн долларов собственных средств, поэтому общий объем объявленных инвестиций в программу составит 400 млн долларов, сообщает AeroTime.

Подготовка к экспорту

Новое финансирование поступило через программу Министерства обороны США Defense Exportability Features. Она предусматривает разработку технологических решений, которые позволят продавать вооружение союзникам США без раскрытия чувствительных американских технологий. Участники программы обычно должны самостоятельно покрывать не менее половины расходов.

Shield AI еще не назвала потенциальных иностранных заказчиков X-BAT, однако уже готовит производственную и сервисную базу за рубежом. Компания заключила соглашение с греческой инфраструктурной группой GEK TERNA об изучении возможностей производства компонентов, сборки самолетов и создания объектов технического обслуживания в Греции. Стороны хотят превратить страну в региональный центр поддержки операторов X-BAT в Юго-Восточной Европе и Восточном Средиземноморье.

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Самолет для кораблей и удаленных баз

Предыдущие 50 млн долларов ВМС США выделили Shield AI в августе 2026 года в рамках программы Runway Independent Maritime Expeditionary Strike. Тогда компания также добавила 50 млн долларов собственного финансирования. Программа предусматривает создание беспилотных летательных аппаратов, способных нести боеприпасы класса 1000 фунтов на расстояние не менее 1400 морских миль, или около 2600 километров.

По замыслу Shield AI, X-BAT сможет действовать с меньших кораблей, в частности эсминцев класса Arleigh Burke, а также с удаленных баз и островов. Компания также рассматривает использование самолета на авианосцах и универсальных десантных кораблях. Shield AI заявляет для X-BAT боевой радиус 1000 морских миль, или 1852 километра, и внутренние отсеки для вооружения массой до 2000 фунтов.

Над первым тестовым образцом работают около 500 инженеров Shield AI и ее поставщиков, среди которых GE Aerospace. Самолет должен получить двигатель F110 и программное обеспечение Hivemind для автономного полета, в том числе в условиях нарушения GPS-сигналов или связи. Компания уже провела запуск двигателя, проверила систему управления вектором тяги и завершила аэродинамические испытания отсеков вооружения. Shield AI ожидает, что летные испытания X-BAT начнутся до конца 2026 года.

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