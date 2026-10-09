Израильские импортеры больше не закупают зерно, если возникает подозрение, что оно было незаконно вывезено из Украины. Об этом заявил новый посол Израиля Рои Розенблит, комментируя инцидент с украинским зерном в порту Хайфы.

В то же время судно с грузом, из-за которого весной возник дипломатический конфликт между Киевом и Иерусалимом, в конечном итоге вернуло зерно на борт и покинуло порт Хайфы.

Рои Розенблит прокомментировал ситуацию с зерном, которое Украина считает похищенным с оккупированных территорий, и рассказал, почему груз в итоге покинул порт Хайфы.

Розенблит назвал эту ситуацию «несколько странным кризисом» и отметил, что обвинения в закупке похищенного украинского зерна звучали также в адрес других государств.

По словам посла, израильское правительство не может самостоятельно вмешиваться в решения частных компаний, поскольку закупка зерна относится к компетенции частного сектора.

«Если израильский импортер хочет купить зерно, а это противоречит международному праву, кто-то должен доказать это в суде и потребовать, чтобы импортер этого не делал», — пояснил Розенблит.

Он также рассказал, что израильская сторона получила доказательства происхождения зерна уже после того, как судно начало разгружаться в порту Хайфы. Процесс длился несколько дней, после чего дело дошло до суда. В итоге груз в Израиле не остался. Его вернули на судно, которое после этого покинуло порт.

«Но в конечном итоге груз в Израиле не остался: его вернули на судно, и судно покинуло Израиль. Впоследствии сами импортеры решили больше не покупать зерно, если есть подозрение, что оно было похищено из Украины», — заявил посол.

Представитель посольства, который дополнил слова Розенблита, отметил, что между государствами существует официальный порядок подачи жалоб и представления доказательств по правовым вопросам. По его словам, в данном случае украинская сторона предоставила соответствующие материалы с опозданием, когда зерно уже было продано.

Он также подчеркнул, что для таких дел необходимо использовать официальные правовые каналы, а не публичные посты в соцсетях.

«Существует официальный порядок подачи жалобы, поскольку Израиль — правовое государство, где правительство не может просто конфисковать груз», — пояснил представитель посольства.

Розенблит добавил, что израильскую сторону удивило, что информация о ситуации появилась в прессе ещё до того, как правительство получило письменные доказательства для судебного разбирательства.

В то же время посол считает, что сейчас эта история осталась в прошлом. Он подчеркнул дружественные отношения между Украиной и Израилем и заявил, что у сторон есть необходимые каналы коммуникации для решения даже сложных вопросов.

«Украинские власти знают, как связаться с нашими соответствующими ведомствами — и наоборот, поэтому мы способны решать вопросы, даже сложные», — сказал Розенблит.

Отдельно посол поблагодарил Офис первой леди Украины за помощь в возвращении в Израиль тела Даниэля Уманского. По его словам, израильские и украинские специалисты работали вместе даже в праздничные дни, чтобы организовать необходимые процедуры. «Поэтому мы умеем работать вместе», — подытожил Розенблит.

Стоит отметить, что в апреле 2026 года в порт Хайфы уже прибыло судно с зерном, которое российские силы вывезли с временно оккупированных территорий Украины. Несмотря на официальные обращения украинских властей с призывом не принимать этот груз, его все же разгрузили.

Впоследствии один из крупнейших импортеров зерна в Израиле отказался принимать груз, который связывают с похищенным на оккупированных территориях Украины зерном.

Об этом говорится в материале Главкома.

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