Израильские импортеры отказываются закупать зерно, которое, возможно, было похищено из Украины
Израильские импортеры больше не закупают зерно, если возникает подозрение, что оно было незаконно вывезено из Украины. Об этом заявил новый посол Израиля Рои Розенблит, комментируя инцидент с украинским зерном в порту Хайфы.
В то же время судно с грузом, из-за которого весной возник дипломатический конфликт между Киевом и Иерусалимом, в конечном итоге вернуло зерно на борт и покинуло порт Хайфы.
Рои Розенблит прокомментировал ситуацию с зерном, которое Украина считает похищенным с оккупированных территорий, и рассказал, почему груз в итоге покинул порт Хайфы.
Розенблит назвал эту ситуацию «несколько странным кризисом» и отметил, что обвинения в закупке похищенного украинского зерна звучали также в адрес других государств.
По словам посла, израильское правительство не может самостоятельно вмешиваться в решения частных компаний, поскольку закупка зерна относится к компетенции частного сектора.
«Если израильский импортер хочет купить зерно, а это противоречит международному праву, кто-то должен доказать это в суде и потребовать, чтобы импортер этого не делал», — пояснил Розенблит.
Он также рассказал, что израильская сторона получила доказательства происхождения зерна уже после того, как судно начало разгружаться в порту Хайфы. Процесс длился несколько дней, после чего дело дошло до суда. В итоге груз в Израиле не остался. Его вернули на судно, которое после этого покинуло порт.
«Но в конечном итоге груз в Израиле не остался: его вернули на судно, и судно покинуло Израиль. Впоследствии сами импортеры решили больше не покупать зерно, если есть подозрение, что оно было похищено из Украины», — заявил посол.
Представитель посольства, который дополнил слова Розенблита, отметил, что между государствами существует официальный порядок подачи жалоб и представления доказательств по правовым вопросам. По его словам, в данном случае украинская сторона предоставила соответствующие материалы с опозданием, когда зерно уже было продано.
Он также подчеркнул, что для таких дел необходимо использовать официальные правовые каналы, а не публичные посты в соцсетях.
«Существует официальный порядок подачи жалобы, поскольку Израиль — правовое государство, где правительство не может просто конфисковать груз», — пояснил представитель посольства.
Розенблит добавил, что израильскую сторону удивило, что информация о ситуации появилась в прессе ещё до того, как правительство получило письменные доказательства для судебного разбирательства.
В то же время посол считает, что сейчас эта история осталась в прошлом. Он подчеркнул дружественные отношения между Украиной и Израилем и заявил, что у сторон есть необходимые каналы коммуникации для решения даже сложных вопросов.
«Украинские власти знают, как связаться с нашими соответствующими ведомствами — и наоборот, поэтому мы способны решать вопросы, даже сложные», — сказал Розенблит.
Отдельно посол поблагодарил Офис первой леди Украины за помощь в возвращении в Израиль тела Даниэля Уманского. По его словам, израильские и украинские специалисты работали вместе даже в праздничные дни, чтобы организовать необходимые процедуры. «Поэтому мы умеем работать вместе», — подытожил Розенблит.
Стоит отметить, что в апреле 2026 года в порт Хайфы уже прибыло судно с зерном, которое российские силы вывезли с временно оккупированных территорий Украины. Несмотря на официальные обращения украинских властей с призывом не принимать этот груз, его все же разгрузили.
Впоследствии один из крупнейших импортеров зерна в Израиле отказался принимать груз, который связывают с похищенным на оккупированных территориях Украины зерном.
Об этом говорится в материале Главкома.
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