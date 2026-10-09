Спецпосланник президента США по Ираку и Сирии Томас Баррак, по данным трех собеседников Reuters, добивался привлечения калифорнийской инвестиционной группы TI Capital к проекту восстановления нефтепровода Киркук—Банияс между Ираком и Сирией. Компанию возглавляет его давний деловой партнер Зиад Гандур. Об этом The Express Tribune сообщает со ссылкой на Reuters.

В июле Ирак и Сирия подписали меморандумы с консорциумом, в который вошли TI Capital, Chevron и катарская UCC Holding. Участники должны провести технические и финансовые исследования для подготовки к восстановлению трубопровода, который обеспечил бы маршрут поставок нефти в обход Ормузского пролива.

Связи с TI Capital

Баррак также является послом США в Турции. В финансовой декларации, поданной в марте 2025 года, он указал долю в ACD-TI Oakley Investment LLC — проекте жилой застройки возле Сан-Франциско, которым управляет TI Capital. В документе отмечается, что он имеет право на получение до одной пятой прибыли компании после достижения ею установленного уровня дохода.

16 июня, примерно за месяц до подписания соглашения консорциума, Баррак и премьер-министр Ирака Али аль-Заиди опубликовали совместное заявление. В нем они положительно оценили решение Ирака продвигать меморандум с TI Capital о восстановлении трубопровода Киркук—Банияс. Chevron и UCC Holding в этом заявлении не упоминались.

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Вопросы этики

Reuters не обнаружил доказательств того, что Баррак может получить прибыль от самого трубопровода или других связанных проектов. Два юриста по вопросам этики заявили агентству, что связи с Гандуром не представляли бы собой уголовный конфликт интересов, если дипломат не имеет прямой финансовой выгоды от проекта.

В то же время бывший главный юрист Белого дома по вопросам этики Ричард Пейнтер назвал такое лоббирование «серьезной проблемой» с точки зрения правила о беспристрастности чиновников. По его словам, участие делового партнера в проекте может потребовать отстранения чиновника от рассмотрения вопроса даже без собственного финансового интереса.

По данным Reuters, Баррак не оформлял в Управлении правительственной этики США исключение в связи с потенциальным конфликтом интересов из-за связей с компанией. В Госдепартаменте США заявили, что дипломат не имеет роли или финансового интереса в проекте трубопровода, а его публичные заявления отражают давнюю политику США в отношении региональной энергетической интеграции.

Исторический трубопровод Киркук—Банияс десятилетиями транспортировал иракскую нефть к средиземноморскому побережью Сирии, однако не работает со времени вторжения США в Ирак в 2003 году. Собеседники Reuters в августе оценивали стоимость его восстановления в 15 млрд долларов и отмечали, что строительство займет не менее четырех лет.

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