Specjalny wysłannik prezydenta USA do Iraku i Syrii Thomas Barrack, według trzech rozmówców Reutersa, zabiegał o zaangażowanie kalifornijskiej grupy inwestycyjnej TI Capital w projekt odbudowy ropociągu Kirkuk–Baniyas między Irakiem a Syrią. Firmą kieruje jego wieloletni partner biznesowy Ziad Ghandour. Informuje o tym The Express Tribune, powołując się na Reutersa.

W lipcu Irak i Syria podpisały memoranda z konsorcjum, w którego skład weszły TI Capital, Chevron oraz katarska UCC Holding. Uczestnicy mają przeprowadzić badania techniczne i finansowe w ramach przygotowań do odbudowy rurociągu, który zapewniłby trasę dostaw ropy z ominięciem Cieśniny Ormuz.

Powiązania z TI Capital

Barrack jest również ambasadorem USA w Turcji. W oświadczeniu finansowym złożonym w marcu 2025 roku wykazał udział w ACD-TI Oakley Investment LLC — projekcie zabudowy mieszkaniowej w pobliżu San Francisco, zarządzanym przez TI Capital. W dokumencie wskazano, że ma on prawo do otrzymania do jednej piątej zysków firmy po osiągnięciu przez nią ustalonego poziomu dochodów.

16 czerwca, około miesiąca przed podpisaniem umowy konsorcjum, Barrack i premier Iraku Ali al-Zaidi opublikowali wspólne oświadczenie. Pozytywnie ocenili w nim decyzję Iraku o procedowaniu memorandum z TI Capital dotyczącego odbudowy ropociągu Kirkuk–Baniyas. Chevron i UCC Holding nie zostały wymienione w tym oświadczeniu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kwestie etyczne

Reuters nie znalazł dowodów na to, że Barrack mógłby czerpać zyski z samego rurociągu lub innych powiązanych projektów. Dwóch prawników specjalizujących się w etyce powiedziało agencji, że jego związki z Ghandourem nie stanowiłyby przestępczego konfliktu interesów, jeśli dyplomata nie ma bezpośredniej korzyści finansowej z projektu.

Jednocześnie były główny prawnik Białego Domu ds. etyki Richard Painter nazwał takie lobbingowe działania „poważnym problemem” z punktu widzenia zasady bezstronności urzędników. Jak stwierdził, udział partnera biznesowego w projekcie może wymagać wyłączenia urzędnika z rozpatrywania sprawy nawet bez jego własnego interesu finansowego.

Według Reutersa Barrack nie uzyskał w amerykańskim Biurze Etyki Rządowej zwolnienia dotyczącego potencjalnego konfliktu interesów wynikającego z jego związków z firmą. Departament Stanu USA oświadczył, że dyplomata nie ma żadnej roli ani interesu finansowego w projekcie rurociągu, a jego publiczne wypowiedzi odzwierciedlają wieloletnią politykę USA dotyczącą regionalnej integracji energetycznej.

Historyczny ropociąg Kirkuk–Baniyas przez dziesięciolecia transportował iracką ropę na śródziemnomorskie wybrzeże Syrii, jednak nie działa od czasu inwazji USA na Irak w 2003 roku. Rozmówcy Reutersa w sierpniu oceniali koszt jego odbudowy na 15 mld dolarów i wskazywali, że budowa potrwa co najmniej cztery lata.

Czytaj nas na