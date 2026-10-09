据三名路透社消息人士称，美国总统伊拉克和叙利亚问题特使托马斯·巴拉克曾推动让总部位于加利福尼亚州的投资集团TI Capital参与修复连接伊拉克和叙利亚的基尔库克—巴尼亚斯输油管道项目。该公司由他的长期商业伙伴齐亚德·甘杜尔领导。《快报论坛报》援引路透社报道称。

7月，伊拉克和叙利亚与一个财团签署了备忘录，该财团包括TI Capital、雪佛龙和卡塔尔UCC Holding。参与方将开展技术和财务研究，为修复该管道做准备；该管道将提供一条绕过霍尔木兹海峡的石油供应路线。

与TI Capital的关联

巴拉克同时也是美国驻土耳其大使。在2025年3月提交的一份财务申报中，他披露持有ACD-TI Oakley Investment LLC的股份。这是一个位于旧金山附近、由TI Capital管理的住宅开发项目。文件称，在公司达到规定的收入水平后，他有权获得最多五分之一的公司利润。

6月16日，即该财团协议签署前约一个月，巴拉克与伊拉克总理阿里·扎伊迪发表联合声明。他们在声明中积极评价了伊拉克推进与TI Capital就修复基尔库克—巴尼亚斯管道签署备忘录的决定。声明中未提及雪佛龙和UCC Holding。

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伦理问题

路透社未发现巴拉克可能从该管道本身或其他相关项目中获利的证据。两名伦理法律师对该通讯社表示，如果这名外交官没有从该项目中获得直接经济利益，他与甘杜尔的关系不会构成刑事利益冲突。

与此同时，白宫前首席伦理律师理查德·佩因特称，这种游说从官员公正性规则的角度来看是“严重问题”。他说，即使官员本人没有经济利益，商业伙伴参与项目也可能要求该官员回避审议该事项。

据路透社报道，巴拉克没有就其与该公司的关系所引发的潜在利益冲突，向美国政府道德办公室申请豁免。美国国务院表示，这名外交官在该管道项目中没有任何职务或经济利益，他的公开言论反映了美国长期以来关于地区能源一体化的政策。

历史悠久的基尔库克—巴尼亚斯管道数十年来一直将伊拉克石油输送至叙利亚的地中海沿岸，但自2003年美国入侵伊拉克以来一直未运行。路透社消息人士今年8月估计，其修复成本为150亿美元，并称建设至少需要四年时间。

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