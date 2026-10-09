В Турции еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что последние действия властей в сфере свободы СМИ, прав ЛГБТКИ+-людей и местной демократии отдаляют страну от ее цели вступить в Европейский Союз. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Замечания Еврокомиссии

Кос выступила перед журналистами в северо-западной провинции Эдирне, где приняла участие в открытии финансируемого ЕС железнодорожного проекта. Она отметила, что Европейский Союз заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений и сотрудничества с Турцией с учетом новых реалий в Европе. В то же время, по ее словам, в ЕС сохраняются обеспокоенности относительно демократических стандартов в стране.

Ежегодный доклад ЕС о расширении, который должны опубликовать 28 октября, отразит серьезную обеспокоенность блока по этим вопросам, заявила еврокомиссар. Она также сообщила, что будет публично и четко излагать факты.

Блокировка T24 и сотрудничество с ЕС

На прошлой неделе турецкий суд постановил заблокировать доступ к сайту и аккаунтам в соцсетях независимого медиа T24. По данным властей, издание за год опубликовало 118 материалов, которые они признали «ЛГБТ-пропагандой». Решение приняли в рамках расследования «Моя семья в безопасности», которое является частью усиления давления на ЛГБТКИ+-группы.

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Турецкое правительство заявляет, что эти действия направлены на защиту детей и семейных ценностей. В то же время правозащитные организации и ЕС критикуют эту кампанию. Немедленной реакции турецкого правительства на заявления Кос не было.

Турция имеет статус официального кандидата на вступление в ЕС с 1999 года, однако процесс ее вступления длительное время фактически заморожен из-за вопросов прав человека и ухудшения демократических стандартов. Анкара одновременно стремится расширить практическое сотрудничество с Европейским Союзом, в частности обновить таможенный союз и присоединиться к ряду программ ЕС.

Кос сообщила, что сейчас ЕС работает с Турцией по двум направлениям: над целевым обновлением таможенного союза, которое потребует согласования турецкого законодательства, и в сфере государственных закупок. Последнее направление, по ее словам, важно для стремления Анкары присоединиться к правилам «Сделано в Европе».

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