在土耳其，欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯表示，当局近期在媒体自由、LGBTQI+人士权利和地方民主领域的行动，正使该国远离加入欧盟的目标。据《塞浦路斯邮报》报道。

欧盟委员会的评论

科斯在西北部埃迪尔内省向记者发表讲话，她在那里参加了一项由欧盟资助的铁路项目开通仪式。她指出，鉴于欧洲的新现实，欧盟有意与土耳其发展互利关系与合作。但她表示，欧盟仍对该国的民主标准感到担忧。

这位欧盟专员表示，定于10月28日公布的欧盟年度扩大报告将反映该集团对这些问题的严重关切。她还表示，她将公开且明确地陈述事实。

封锁T24与同欧盟的合作

上周，土耳其一家法院裁定封锁独立媒体T24的网站及其社交媒体账户。根据当局说法，该媒体一年内发布了118篇被其认定为“LGBT宣传”的材料。这一决定是在“我的家庭很安全”调查框架内作出的，该调查是加大对LGBTQI+团体施压的一部分。

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土耳其政府表示，这些行动旨在保护儿童和家庭价值观。与此同时，人权组织和欧盟批评了这场行动。土耳其政府未立即回应科斯的言论。

土耳其自1999年起拥有欧盟正式候选国地位，但由于人权问题和民主标准恶化，其入盟进程长期实际上处于冻结状态。与此同时，安卡拉寻求扩大与欧盟的务实合作，包括更新关税同盟并加入一系列欧盟项目。

科斯表示，目前欧盟正与土耳其在两个领域开展工作：对关税同盟进行有针对性的更新，这将需要协调土耳其立法；以及公共采购领域。她表示，后一个领域对于安卡拉希望加入“欧洲制造”规则具有重要意义。

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