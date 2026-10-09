Кос заявила, що дії Туреччини віддаляють її від вступу до ЄС — Cyprus Mail

У Туреччині єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що останні дії влади у сфері свободи медіа, прав ЛГБТКІ+-людей та місцевої демократії віддаляють країну від її мети вступити до Європейського Союзу. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Зауваження Єврокомісії

Кос виступила перед журналістами в північно-західній провінції Едірне, де взяла участь у відкритті профінансованого ЄС залізничного проєкту. Вона зазначила, що Євросоюз зацікавлений у розвитку взаємовигідних відносин і співпраці з Туреччиною з огляду на нові реалії в Європі. Водночас, за її словами, в ЄС зберігаються занепокоєння щодо демократичних стандартів у країні.

Щорічна доповідь ЄС про розширення, яку мають оприлюднити 28 жовтня, відобразить серйозні занепокоєння блоку щодо цих питань, сказала єврокомісарка. Вона також заявила, що публічно і чітко викладатиме факти.

Блокування T24 і співпраця з ЄС

Минулого тижня турецький суд постановив заблокувати доступ до сайту та акаунтів у соцмережах незалежного медіа T24. За даними влади, видання за рік опублікувало 118 матеріалів, які вона визнала «ЛГБТ-пропагандою». Рішення ухвалили в межах розслідування «Моя сім’я у безпеці», що є частиною посилення тиску на ЛГБТКІ+-групи.

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Турецький уряд заявляє, що ці дії спрямовані на захист дітей і сімейних цінностей. Водночас правозахисні організації та ЄС критикують цю кампанію. Негайної реакції турецького уряду на заяви Кос не було.

Туреччина має статус офіційної кандидатки на вступ до ЄС із 1999 року, однак процес її вступу тривалий час фактично заморожений через питання прав людини та погіршення демократичних стандартів. Анкара водночас прагне розширити практичну співпрацю з Євросоюзом, зокрема оновити митний союз і долучитися до низки програм ЄС.

Кос повідомила, що нині ЄС працює з Туреччиною за двома напрямами: над цільовим оновленням митного союзу, яке потребуватиме узгодження турецького законодавства, та у сфері державних закупівель. Останній напрям, за її словами, важливий для прагнення Анкари долучитися до правил «Вироблено в Європі».

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