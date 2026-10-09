W Turcji komisarz europejska ds. rozszerzenia Marta Kos oświadczyła, że ostatnie działania władz w sferze wolności mediów, praw osób LGBTQI+ i demokracji lokalnej oddalają kraj od jego celu, jakim jest przystąpienie do Unii Europejskiej. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Uwagi Komisji Europejskiej

Kos przemawiała do dziennikarzy w północno-zachodniej prowincji Edirne, gdzie wzięła udział w otwarciu finansowanego przez UE projektu kolejowego. Zaznaczyła, że Unia Europejska jest zainteresowana rozwijaniem wzajemnie korzystnych relacji i współpracy z Turcją w świetle nowych realiów w Europie. Jednocześnie, jak powiedziała, w UE utrzymują się obawy dotyczące standardów demokratycznych w kraju.

Coroczny raport UE dotyczący rozszerzenia, który ma zostać opublikowany 28 października, odzwierciedli poważne obawy bloku w tych kwestiach, powiedziała komisarz. Oświadczyła również, że będzie publicznie i jasno przedstawiać fakty.

Blokada T24 i współpraca z UE

W ubiegłym tygodniu turecki sąd nakazał zablokowanie dostępu do strony internetowej i kont w mediach społecznościowych niezależnego medium T24. Według władz redakcja opublikowała w ciągu roku 118 materiałów, które uznały one za „propagandę LGBT”. Decyzję podjęto w ramach śledztwa „Moja rodzina jest bezpieczna”, będącego częścią nasilonej presji na grupy LGBTQI+.

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Turecki rząd oświadcza, że działania te mają na celu ochronę dzieci i wartości rodzinnych. Jednocześnie organizacje praw człowieka i UE krytykują tę kampanię. Nie było natychmiastowej reakcji tureckiego rządu na wypowiedzi Kos.

Turcja ma status oficjalnej kandydatki do UE od 1999 roku, jednak jej proces akcesyjny od dawna jest faktycznie zamrożony z powodu kwestii praw człowieka i pogarszających się standardów demokratycznych. Ankara jednocześnie dąży do rozszerzenia praktycznej współpracy z Unią Europejską, w tym do aktualizacji unii celnej i przystąpienia do szeregu programów UE.

Kos poinformowała, że UE obecnie pracuje z Turcją w dwóch obszarach: nad ukierunkowaną aktualizacją unii celnej, która będzie wymagała dostosowania tureckiego ustawodawstwa, oraz w dziedzinie zamówień publicznych. Ten drugi obszar, jak powiedziała, jest ważny dla dążenia Ankary do przyłączenia się do zasad „Wyprodukowano w Europie”.

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