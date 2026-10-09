В США ураган Isaias усилился до третьей категории и приближается к побережью Мексиканского залива. В Алабаме и Флориде объявили чрезвычайное положение, а несколько городов и округов на юге Миссисипи приняли аналогичные решения из-за угрозы штормового нагона, сильного ветра и ливней. Об этом сообщает The Guardian.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США прогнозировал, что Isaias выйдет на сушу в ночь на субботу возле границы Алабамы и Флориды. Штормовой нагон в некоторых районах может достигнуть 2,1 метра, а высота волн — 9,1 метра. Утром в пятницу максимальная постоянная скорость ветра в урагане составляла 169 км/ч, а сам он находился примерно в 370 км к югу от устья реки Миссисипи.

Угроза подтоплений и отключений

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предупредило о разрушительном ураганном ветре в части Флоридского выступа, на юге Алабамы и юге Миссисипи. Жителей этих районов призвали готовиться к длительным отключениям электроэнергии.

Штормовой нагон прогнозировали на побережье от юго-востока Луизианы до Суванни на северо-востоке Флориды. По оценкам синоптиков, Isaias также мог принести до 380 мм осадков в прибрежных районах и вызвать торнадо в Алабаме, Флоридском выступе и на юго-западе Джорджии. После выхода на сушу ураган, согласно прогнозу, должен был быстро ослабнуть.

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Губернатор Алабамы Кей Айви приказала нерезидентам немедленно покинуть остров Дофин, Галф-Шорс и Орандж-Бич, а местным жителям рекомендовали добровольную эвакуацию. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 27 округах и заявил, что в штате ожидают мобилизации 5 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Остановка добычи нефти

Накануне шторма производители нефти и газа временно остановили значительную часть морской добычи в Мексиканском заливе. По состоянию на четверг было приостановлено около 63% добычи — почти 1,3 млн баррелей в сутки. Из 371 пилотируемой нефтяной платформы в заливе персонал эвакуировали со 121.

Эксперты по управлению чрезвычайными ситуациями считают, что ураган может стать испытанием для Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США после сокращений и реструктуризации ведомства. Согласно данным отчета Счетной палаты США, в 2025 финансовом году агентство покинули более 4,3 тысячи сотрудников, или примерно 17% его штата.

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