在美国，飓风Isaias已增强至三级，正逼近墨西哥湾沿岸。阿拉巴马州和佛罗里达州宣布进入紧急状态，密西西比州南部的数个城市和县也因风暴潮、强风和暴雨威胁作出类似决定。据《卫报》报道。

美国国家飓风中心预测，Isaias将于周六凌晨在阿拉巴马州与佛罗里达州交界附近登陆。部分地区的风暴潮可能达到2.1米，浪高可能达到9.1米。周五早晨，该飓风的最大持续风速为169公里/小时，位置在密西西比河口以南约370公里处。

洪涝和停电威胁

美国国家海洋和大气管理局警告称，佛罗里达狭长地带部分地区、阿拉巴马州南部和密西西比州南部将出现具有破坏性的飓风级强风。当地居民被敦促为长期停电做好准备。

预报显示，从路易斯安那州东南部到佛罗里达州东北部的苏万尼沿岸将出现风暴潮。气象预报员估计，Isaias还可能为沿海地区带来最高380毫米的降雨，并在阿拉巴马州、佛罗里达狭长地带和佐治亚州西南部引发龙卷风。预报称，飓风登陆后将迅速减弱。

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阿拉巴马州州长凯·艾维命令非居民立即离开多芬岛、格尔夫海岸和奥兰治海滩，当地居民则被建议自愿撤离。佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯宣布27个县进入紧急状态，并表示该州预计将动员5000名国民警卫队军人。

石油生产暂停

风暴来临前，石油和天然气生产商暂时停止了墨西哥湾相当大一部分海上生产。截至周四，约63%的产量已经暂停——接近每天130万桶。在海湾371座有人员驻守的石油平台中，有121座的平台人员被撤离。

应急管理专家认为，在该机构经历削减和重组后，这场飓风可能成为对美国联邦紧急事务管理局的一次考验。根据美国政府问责局的一份报告，2025财年有超过4300名员工离开该机构，约占其员工总数的17%。

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