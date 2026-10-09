W USA huragan Isaias wzmocnił się do trzeciej kategorii i zbliża się do wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. W Alabamie i na Florydzie ogłoszono stan wyjątkowy, a kilka miast i hrabstw na południu Missisipi podjęło podobne decyzje z powodu zagrożenia falą sztormową, silnym wiatrem i ulewami. Poinformował o tym The Guardian.

Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów prognozowało, że Isaias dotrze na ląd w nocy z piątku na sobotę w pobliżu granicy Alabamy i Florydy. Fala sztormowa w niektórych rejonach może osiągnąć 2,1 metra, a wysokość fal — 9,1 metra. W piątek rano maksymalna utrzymująca się prędkość wiatru w huraganie wynosiła 169 km/h, a sam huragan znajdował się około 370 km na południe od ujścia rzeki Missisipi.

Zagrożenie podtopieniami i przerwami w dostawach prądu

Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna ostrzegła przed niszczycielskim wiatrem o sile huraganu w części Florida Panhandle, południowej Alabamie i południowym Missisipi. Mieszkańców tych obszarów wezwano do przygotowania się na długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Falę sztormową prognozowano na wybrzeżu od południowo-wschodniej Luizjany do Suwannee w północno-wschodniej Florydzie. Według ocen meteorologów Isaias mógł również przynieść do 380 mm opadów na obszarach przybrzeżnych i wywołać tornada w Alabamie, Florida Panhandle oraz południowo-zachodniej Georgii. Po dotarciu na ląd huragan miał według prognoz szybko osłabnąć.

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Gubernatorka Alabamy Kay Ivey nakazała osobom niebędącym mieszkańcami natychmiast opuścić Dauphin Island, Gulf Shores i Orange Beach, a miejscowym mieszkańcom zalecono dobrowolną ewakuację. Gubernator Florydy Ron DeSantis ogłosił stan wyjątkowy w 27 hrabstwach i oświadczył, że stan spodziewa się zmobilizować 5 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej.

Wstrzymanie wydobycia ropy

W przededniu sztormu producenci ropy i gazu tymczasowo wstrzymali znaczną część morskiego wydobycia w Zatoce Meksykańskiej. Według stanu na czwartek wstrzymano około 63% wydobycia — niemal 1,3 mln baryłek dziennie. Z 371 obsadzonych platform naftowych w zatoce ewakuowano personel ze 121.

Eksperci ds. zarządzania kryzysowego uważają, że huragan może stać się sprawdzianem dla amerykańskiej Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego po cięciach i restrukturyzacji tej instytucji. Według raportu Amerykańskiego Urzędu Kontroli Rządowej w roku budżetowym 2025 agencję opuściło ponad 4,3 tysiąca pracowników, czyli około 17% jej personelu.

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