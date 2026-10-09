Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в Гааге резко раскритиковал решение США провести прямую трансляцию казни. Он назвал такую практику «действительно абсурдной», сообщает Politico.

Казнь запланирована на 3 декабря

Министр обороны США Пит Хегсет объявил, что американские военные планируют впервые в новейшей истории провести публичную казнь. Майора армии Нидаля Малика Хасана, осужденного за убийство 13 человек на базе Форт-Худ в 2009 году, должны казнить 3 декабря. Пентагон заявил, что исполнение приговора будут транслировать в прямом эфире.

Йеттен отметил, что в последнее время лично не обсуждал этот вопрос с США. В то же время он предположил, что при наличии контактов, в частности на уровне МИД, Нидерланды выразят свое недовольство.

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Ответственность платформ

Глава нидерландского правительства считает, что социальные платформы в Европе должны не допустить распространения и показа трансляции на своих площадках. В то же время он выразил сомнение, что полностью предотвратить это возможно.

По словам Йеттена, если видео все же появится в европейских социальных сетях, будет подано большое количество жалоб, поскольку европейское законодательство требует от платформ модерировать контент с насилием. Ирландский медиарегулятор Coimisiún na Meán пояснил, что видеоплатформы, допускающие материалы со сценами неоправданного насилия, должны применять эффективную проверку возраста, чтобы дети, как правило, не могли их просматривать. Регулятор также расследует возможные нарушения правил онлайн-безопасности платформой X из-за ненадлежащей проверки возраста.

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