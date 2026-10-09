荷兰首相罗布·耶滕在海牙严厉批评了美国决定直播处决。他称这种做法“确实荒谬”，Politico报道。

处决定于12月3日执行

美国国防部长皮特·赫格塞斯宣布，美军计划在现代史上首次进行公开处决。陆军少校尼达尔·马利克·哈桑因2009年在胡德堡杀害13人而被定罪，预计将于12月3日被处决。五角大楼表示，执行判决的过程将进行直播。

耶滕指出，他近期没有亲自与美国讨论此事。同时，他表示，如果存在接触，包括在外交部层面，荷兰将表达其不满。

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平台的责任

荷兰政府首脑认为，欧洲的社交平台应阻止该直播在其平台上传播和播放。同时，他对能否完全阻止这一情况表示怀疑。

耶滕表示，如果该视频仍出现在欧洲社交媒体上，将会提出大量投诉，因为欧洲立法要求平台对暴力内容进行审核。爱尔兰媒体监管机构Coimisiún na Meán解释称，允许含有无正当理由暴力场景材料的视频平台必须实施有效的年龄验证，以确保儿童通常无法观看这些内容。该监管机构还正在调查平台X是否因年龄验证不当而违反在线安全规则。

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