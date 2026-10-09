Premier Niderlandów Rob Jetten w Hadze ostro skrytykował decyzję USA o przeprowadzeniu transmisji na żywo z egzekucji. Nazwał tę praktykę „naprawdę absurdalną”, informuje Politico.

Egzekucję zaplanowano na 3 grudnia

Minister obrony USA Pete Hegseth ogłosił, że amerykańskie wojsko planuje po raz pierwszy w najnowszej historii przeprowadzić publiczną egzekucję. Major armii Nidal Malik Hasan, skazany za zabicie 13 osób w bazie Fort Hood w 2009 roku, ma zostać stracony 3 grudnia. Pentagon oświadczył, że wykonanie wyroku będzie transmitowane na żywo.

Jetten zaznaczył, że ostatnio osobiście nie rozmawiał o tej sprawie z USA. Jednocześnie zasugerował, że jeśli będą kontakty, w tym na szczeblu ministerstw spraw zagranicznych, Niderlandy wyrażą swoje niezadowolenie.

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Odpowiedzialność platform

Szef niderlandzkiego rządu uważa, że platformy społecznościowe w Europie powinny nie dopuścić do rozpowszechniania i pokazywania transmisji na swoich platformach. Jednocześnie wyraził wątpliwość, czy można temu całkowicie zapobiec.

Według Jettena, jeśli nagranie mimo to pojawi się w europejskich mediach społecznościowych, zostanie złożona duża liczba skarg, ponieważ europejskie przepisy wymagają od platform moderowania brutalnych treści. Irlandzki regulator mediów Coimisiún na Meán wyjaśnił, że platformy wideo, które dopuszczają materiały zawierające sceny nieuzasadnionej przemocy, muszą stosować skuteczną weryfikację wieku, aby dzieci zasadniczo nie mogły ich oglądać. Regulator bada również możliwe naruszenia zasad bezpieczeństwa w internecie przez platformę X z powodu niewłaściwej weryfikacji wieku.

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