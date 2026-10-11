W południowym malezyjskim stanie Johor wszystkie szkoły i placówki oświatowe pozostaną zamknięte od 12 do 16 października z powodu utrzymującego się w regionie smogu. Decyzję o przedłużeniu ograniczeń podjęto w związku z trendami zanieczyszczenia powietrza oraz zagrożeniami dla zdrowia uczniów i pracowników oświaty.

Zamknięcie dotknie ponad 600 tys. uczniów

Jak podaje Channel NewsAsia, zamykanie szkół w Johor rozpoczęło się 8 października. Przewodniczący stanowego komitetu ds. edukacji i informacji Muhammad Nakib Md Ghazali oświadczył, że podczas oceny sytuacji uwzględniono prognozę ruchu wiatrów z indonezyjskiego Kalimantanu na 13–15 października. Według niego może to spowodować transgraniczne zanieczyszczenie powietrza i pogorszyć jego jakość w stanie.

Gazeta The Star, na którą powołuje się Channel NewsAsia, podała, że zamknięcie dotyczy 1198 szkół i 617 258 uczniów. Chodzi zarówno o placówki podlegające ministerstwu edukacji, jak i szkoły religijne zarządzane przez władze stanu.

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Egzaminy zostaną przełożone

Oceny akademickie i egzaminy zaplanowane na okres zamknięcia zostaną przełożone i odbędą się w nowych terminach zgodnie z decyzjami departamentu edukacji Johoru i innych właściwych organów. Według Nakiba tam, gdzie to możliwe, kontynuowana będzie nauka w domu, aby nie przerywać procesu edukacyjnego.

Według stanu na godz. 9:00 11 października jakość powietrza uznawano za niezdrową w 15 okręgach Malezji, w tym w ośmiu okręgach Johoru. Malezyjski indeks zanieczyszczenia powietrza klasyfikuje wskazania od 101 do 200 jako niezdrowe, od 201 do 300 jako bardzo niezdrowe, a powyżej 300 jako niebezpieczne. Władze Johoru oświadczyły, że będą monitorować sytuację i poinformują o wznowieniu działalności placówek po ponownej ocenie jakości powietrza i zagrożeń dla zdrowia.

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