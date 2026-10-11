В Демократической Республике Конго случаи Эболы впервые зафиксировали в медицинской зоне Алимбонго в провинции Северное Киву. По состоянию на 6 октября там подтвердили четыре случая инфицирования, два человека умерли. Вспышка вызвана вирусом Бундибугио — одним из видов вируса Эбола.

Как сообщает Al Jazeera, случаи заболевания зарегистрировали в 64 медицинских зонах семи провинций ДР Конго. Наибольшее общее число случаев зафиксировали в Итури, в то время как доля новых подтвержденных заражений в Северном Киву растет. По данным ВОЗ, по состоянию на 6 октября в стране подтвердили 8728 случаев и 4205 смертей, еще 2269 человек выздоровели. Общий коэффициент летальности составил 48,2%.

Первый завозной случай в Кении

6 октября Кения подтвердила первый завозной случай болезни, вызванной вирусом Бундибугио. Гражданин Кении, живший в ДР Конго, заболел там и обращался в несколько медицинских учреждений, а затем прибыл в Кению через Уганду. Он добрался автотранспортом до Кампалы, после чего 3 октября прилетел в Найроби.

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Пациента изолировали в больнице, тест подтвердил инфицирование. Несмотря на поддерживающее лечение, он умер 5 октября. Кенийские власти установили 28 контактных лиц, среди которых члены семьи и медицинские работники, а ВОЗ сообщила об отслеживании пассажиров и экипажа рейса в Найроби. По словам губернатора округа Ваджир, предварительный лабораторный результат по подозреваемому второму случаю 8 октября был отрицательным.

Нехватка мест в центрах лечения

Организация «Врачи без границ» в обновлении от 5 октября сообщила, что на Северное Киву приходилось почти 40% новых подтвержденных случаев в стране против 24% в конце августа. По состоянию на 28 сентября 34% подтвержденных пациентов лечились в неспециализированных медицинских учреждениях из-за нехватки коек в профильных центрах и задержек с диагностикой.

ВОЗ также отметила, что по состоянию на 4 октября группы реагирования отслеживали 23 741 из 29 535 выявленных контактов — 80,4%, что ниже целевого показателя не менее 85%. Противоэпидемические меры осложняют проблемы безопасности, дезинформация и недоверие части жителей к медицинским командам. По данным ВОЗ, одобренных вакцин и специфических методов лечения болезни, вызванной вирусом Бундибугио, в настоящее время нет.

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