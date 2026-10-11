在刚果民主共和国，北基伍省阿林邦戈卫生区首次记录到埃博拉病例。截至10月6日，当地已确认4例感染，2人死亡。本次疫情由本迪布焦病毒引起，该病毒是埃博拉病毒的一种类型。

据半岛电视台报道，刚果（金）7个省份的64个卫生区已登记该疾病病例。伊图里记录到的病例总数最多，而北基伍新确诊感染病例所占比例正在上升。世界卫生组织数据显示，截至10月6日，该国已确认8728例病例和4205例死亡，另有2269人康复。总体病死率为48.2%。

肯尼亚首例输入性病例

10月6日，肯尼亚确认首例由本迪布焦病毒引起疾病的输入性病例。一名居住在刚果（金）的肯尼亚公民在那里发病，并曾前往多家医疗机构就诊，随后经乌干达抵达肯尼亚。他乘公路交通工具抵达坎帕拉，之后于10月3日飞抵内罗毕。

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该患者被隔离在医院，检测确认感染。尽管接受了支持性治疗，他仍于10月5日死亡。肯尼亚当局确认了28名接触者，其中包括家庭成员和医务人员；世界卫生组织则表示，正在追踪前往内罗毕航班的乘客和机组人员。瓦吉尔县县长表示，10月8日对疑似第二例病例的初步实验室结果为阴性。

治疗中心床位不足

无国界医生组织在10月5日的更新中表示，北基伍占全国新确诊病例的近40%，而8月底时这一比例为24%。截至9月28日，由于专业中心床位不足和诊断延误，34%的确诊患者在非专业医疗机构接受治疗。

世界卫生组织还指出，截至10月4日，应对团队正在追踪已确认的29535名接触者中的23741人，占80.4%，低于至少85%的目标水平。安全问题、虚假信息以及部分居民对医疗团队的不信任，使防疫措施更加复杂。世界卫生组织表示，目前尚无获批准的疫苗或针对本迪布焦病毒引起疾病的特异性治疗方法。

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